Von MANFRED ROUHS | Die „Open Society Foundations“ (OSF) entlassen den Großteil ihres Personals in Europa und reduzieren ihren Einsatz finanzieller Mittel in der alten Welt drastisch. Zuletzt hatten sie rund 1,5 Milliarden Euro jährlich aufgewendet, um über ihre Büros in Berlin, Barcelona, London, Kiew und elf weiteren Standorten in Europa – davon alleine vier weitere neben Kiew in der Ukraine – Einfluss auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen zu nehmen.

Jetzt wenden sie offenbar nur noch diejenigen Mittel auf, die für die Abwicklung des Großteils ihrer personellen Infrastruktur in Europa nötig sind. Denn „die beschlossene neue strategische Ausrichtung sieht einen Rückzug und eine Beendigung weiter Teile unserer derzeitigen Arbeit in der Europäischen Union vor“, erklärte am 20. Juli Thorsten Klassen, der Direktor des Berliner OSF-Büros, in einer eMail an deutsche Mitarbeiter der Einrichtung, von denen die meisten entlassen worden sind. Das berichtet die „Welt“.

Márta Pardavi, die für Soros in Ungarn arbeitet, zeigt sich fassungslos: „Wir sind hier vermutlich mehrere Hundert Gruppen in Europa, und wir haben keine Ahnung, wie diese Entscheidung zustande kam. (…) Wenn wir uns die Europäische Union anschauen, sehen wir keine Rechtfertigung dafür, die Unterstützung für Menschenrechte, Demokratie und Randgruppen zu verringern.“

Das umfassende Engagement der Soros-Vereine für „Menschenrechte, Demokratie und Randgruppen“ mit seinem unübersehbaren Schwerpunkt in der Ukraine war zuletzt nicht geeignet, zur Befriedung des Kontinents beizutragen und beispielsweise Spannungen zwischen Kiew und Moskau abzubauen. Eher war das Gegenteil der Fall.

Der Rückzug der OSF aus Europa erfolgt mehr als ein halbes Jahr nachdem Alex Soros die Führung der Organisation von seinem Vater George übernommen hat. Der 1985 in New York geborene und aufgewachsene Alex Soros hat möglicherweise ein geringeres Interesse an Europa als sein in Ungarn geborener Vater.

Alex Soros erklärt zum Rückzug aus Europa lapidar: „Die Open Society Foundations ändern ihre Arbeitsweise, aber meine Familie und OSF haben das europäische Projekt lange unterstützt und fühlen uns ihm auch weiterhin stark verpflichtet.“ Viel mehr muss er dazu auch nicht sagen: Er und sein Vater können mit ihrem privaten Geld tun, was immer ihnen beliebt, und wer sich von ihnen abhängig macht, muss dann eben schauen, wie er klarkommt.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

