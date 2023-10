Von MANFRED ROUHS | Ernst Jünger schrieb einst: „Wo der Liberalismus seine äußersten Grenzen erreicht, schließt er den Mördern die Tür auf. Das ist Gesetz!“. Gut 100 Jahre später bewahrheiten sich diese Worte in den USA, dem Mutterland des Liberalismus, auf grausame Art und Weise. Jedes Jahr sterben dort mehr als 100.000 Menschen am Konsum von Drogen, deren Basis in einem Zusammenhang mit Opium steht. Ein Teil von ihnen wandelt vor dem endgültigen körperlichen Ableben als Zombies durch die Straßen, wie das hier gezeigte Video aus Philadelphia belegt.

Am Anfang stehen oft opiumhaltige Schmerzmittel, die von US-Ärzten seit jeher schneller verschrieben werden als von ihren europäischen Berufskollegen. Sie machen abhängig und erwecken die Lust auf mehr.

Am Anfang kann aber auch ein Konkurrenzprodukt der Opioide stehen: Cannabis. Dessen Wirkung ist anders, und auch die Suchtfaktoren sind andere. Aber auch Cannabis erlaubt es dem Menschen, die Funktion der Synapsen in seinem Gehirn durcheinanderzubringen und dadurch in eine Scheinwelt abzutauchen.

In 23 von 50 US-Bundesstaaten ist der Cannabis-Konsum, die Einstiegsdroge, legal. Früher führte der Weg von Cannabis über das kostspielige Heroin in den Tod. Heute hat Fentanyl vielerorts in den USA das Heroin verdrängt: Diese Droge ist drastisch billiger als Heroin und wirkt 50 Mal stärker.

Fentanyl ist teuflich. Es wird in der Medizin als Schmerz- und Narkosemittel eingesetzt. Wer dieser Zombie-Droge verfällt, tritt in einen körperlichen und geistigen Zersetzungsprozess ein, der nur durch eine Zwangstherapie aufgehalten werden kann.

In Deutschland sterben jährlich derzeit nur rund 2000 Menschen am Konsum von Opiaten. Das ist 50 Mal weniger als in den USA, die vier Mal mehr Einwohner haben. Aber auch in Deutschland rüttelt der Liberalismus an der Türe, die derzeit noch den Weg zum schrankenlosen Drogenrausch versperrt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“. – Genau so hat es vor vielen Jahren auch in den USA angefangen.

