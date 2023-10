Die Hälfte der deutschen Bevölkerung befürwortet die Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung der Alternative für Deutschland, obwohl alle politischen Parteien in Deutschland derzeit gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD sind.

Diese Ergebnisse stammen aus einer Umfrage, die von dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag des Spiegel durchgeführt wurde.

47 Prozent bejahten die Frage „Halten Sie es für akzeptabel, dass die AfD in Zukunft an Landesregierungen beteiligt ist?“, ebenso viele lehnten sie ab und sechs Prozent äußerten sich gleichgültig.

Diese Frage könnte bei den anstehenden Wahlen im Herbst in den Vordergrund rücken. Bei den Wahlen am 1. September in Sachsen und Thüringen und am 22. September in Brandenburg könnte die AfD, die derzeit in allen drei Bundesländern mit deutlichem Vorsprung führt, nach Erkenntnissen von Meinungsforschern zwischen 32 und 35 Prozent der Stimmen erhalten.

In diesen drei Bundesländern kann das Erstarken der Oppositionsparteien dazu führen, dass Regieren ohne ihre Beteiligung nicht mehr möglich ist oder nur noch durch umfassende, parteiübergreifende Koalitionen von der CDU bis zur Linken erreicht werden kann.

Die Neigung, Landesregierungen mit Beteiligung der AfD zu akzeptieren, ist in den ostdeutschen Bundesländern mit 55 Prozent deutlich höher als in den westlichen Regionen mit 44 Prozent.

(Quelle: voiceofeurope.com)

