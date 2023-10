Von WOLFGANG HÜBNER | Mein PI-NEWS-Artikel von Mittwoch „Außenpolitik ist kein Gefühlskino“ ist auf einigen Widerspruch und Verwunderung gestoßen. Das hatte ich erwartet. Denn Außenpolitik ist nationale Interessenpolitik, sie ist keine Moralpolitik, keine Schuldpolitik und keine Sympathiepolitik. Dass die allermeisten Leser von PI-NEWS ebenso Sympathie mit Israel haben wie ich, reicht realpolitisch nicht aus, zum Nutzen Deutschlands zu sein.

Die Kräfteverhältnisse in der Welt haben sich verändert und verändern sich weiter – zu Ungunsten des Westens. In diesem Umfeld muss sich Deutschlands Außenpolitik bewegen, ob sie will oder nicht. Und in der deutschen Innenpolitik ist die große Veränderung schon passiert: Etliche Millionen Muslime leben hier und werden hierbleiben. Wer soll sie auch vertreiben? Ein immer älter werdendes deutsches Volk?

In vielen Großstädten bilden die Nachkommen der islamischen Einwanderer unter den Kindern und Jugendlichen Mehrheiten oder große Anteile. Das ist innenpolitisch eine wachsende Macht. Und die große Masse der Deutschen hat das über viele Jahrzehnte tatenlos geschehen lassen. Ich habe kommunalpolitisch dagegen Widerstand geleistet, vergeblich. Wer meiner Kritiker kann das guten Gewissens auch von sich sagen?

Wenn wir Glück haben, wird das künftig ohne viel Gewalt und Blut abgehen. Die Ausgrenzung oder gar Ausbürgerung der islamischen Minderheit ist jedenfalls nicht mehr möglich. Davon hat realistische deutsche Politik auszugehen, nicht von Illusionen und Wünschen. Das war der Sinn meines Textes, ich habe daran nichts zu ändern.

