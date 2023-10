Kaum jemand dürfte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu besser kennen als sein jüngerer Bruder Iddo. Im exklusiven JF-TV-Interview auf der Frankfurter Buchmesse spricht er über den Hamas-Terror am 7. Oktober, die den Nahen Osten in Aufruhr versetzt und zu einem Flächenbrand werden kann.

Iddo Netanjahu gibt sich dabei kämpferisch und ist sich sicher: Die Hamas bedroht nicht nur Israel, sondern auch Europa und den Westen. „Können Sie sich vorstellen, was geschieht, wenn diese Leute Atomwaffen haben?“, fragt der Dramatiker und Autor. Denn für ihn ist klar: „Der Iran steckt hinter alledem.“ Das Ziel sei nicht weniger als die „völlige Zerstörung Israels und die Auslöschung der Juden“.

Europa muss sich ändern

Scharf kritisiert er die Solidaritätsdemos für Palästinenser in europäischen Städten: Das zeige „den moralischen Bankrott, der sich in Europa in den letzten 20, 30 Jahren“ manifestiert habe. Die Intellektuellen Europas „mögen ihre eigenen Länder nicht“, sie denken, „all die westlichen Staaten seien Unterdrücker. Das ist, was sie glauben“. Und Netanjahu prophezeit: „Wenn Europa und der Westen überleben wollen, muss sich das ändern.“

Während sich die israelische Gesellschaft zum Widerstand zusammenschlösse, fragt er die Bürger in Europa: „Seid ihr bereit für eure Heimat zu sterben?“

(Quelle: Junge Freiheit)

Like