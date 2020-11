Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In den frühen Morgenstunden des 27. Novembers 2008 kämpfte mein Freund und Chef Ralph Burkei auf einem Vordach des Taj-Mahal-Hotels in Mumbai um sein Leben. Auf der Flucht vor den gnadenlosen moslemischen Killer-Robotern aus Pakistan, die dazu gedrillt waren, massenhaft zu töten und dabei den eigenen Tod willentlich in Kauf zu nehmen. Zwei Wochen zuvor war genau das noch ein Thema einer Unterhaltung zwischen uns beiden gewesen.

Während in Terror-Ausbildungslagern im pakistanischen Bergland radikalisierte Moslems für den Anschlag in Mumbai ausgebildet wurden, diskutierte ich in München mit Ralph Burkei über die Gefahren des Islams. Der tiefgläubige Christ war Chef des Bayern Journals, eines Fernsehprogramms, das bayernweit auf SAT 1 und RTL ausgestrahlt wurde und bei dem ich ein Vierteljahrhundert als Redakteur, Moderator und Reporter arbeitete. Ralph wusste nichts über die totalitären, auf weltliche Herrschaft ausgerichteten und gewaltlegitimierenden Bestandteile des Islams, die als „Politischer Islam“ bezeichnet werden.

In unserem knapp 30 Mitarbeiter zählenden TV-Produktionsbetrieb hatte ich in den Jahren nach dem 11. September 2001 immer wieder das Gespräch auf das Thema gelenkt. Es war aber sehr schwer, mit den mehrheitlich linksdenkenden und politisch korrekten Kollegen über dieses heiße Eisen zu reden. Zumal bei uns auch zwei türkischstämmige Moslems arbeiteten, einer als Kameramann, einer als Cutter. Auch in diesem Betrieb galt: Toleranz über alles. Relativierung, Verharmlosung und Beschwichtigung. Aber nur bis zum 26. November 2008.

Auch Ralph Burkei konnte nicht glauben, dass diese sogenannte Weltreligion etwas mit Gewalt, Kampf, Krieg, Töten und Terror zu tun haben könnte. Er dachte, der Islam sei eine ähnlich friedliche Religion wie das Christentum. Was in der damaligen Zeit und insbesondere nach 9/11 ständig von Mainstream-Journalisten, Politikern, Kirchenfunktionären und natürlich Islam-Repräsentanten verbreitet wurde. Eine absolute Falschdarstellung, denn diese Religion hat eben einen hohen politischen Anteil, der bei fundamentaler Ausführung zu solchen Katastrophen wie 9/11 führen kann.

Zwei Wochen vor seinem Indien-Urlaub, auf den er sich so sehr freute, gab ich Ralph Burkei das Buch „Islam und Terrorismus“ des Ex-Moslems Mark Gabriel zu lesen. Der sympathische Ägypter hatte an der höchsten Islam-Universität Al-Azhar in Kairo gelehrt und dort wegen seiner wachsenden Zweifel an den gewalttätigen Elementen kritische Diskussionen mit den Studenten geführt. Gabriel wurde angeschwärzt, inhaftiert und gefoltert. Nur wegen seines persönlichen guten Kontaktes zu einem Regierungsmitglied wurde er nach Wochen im Gefängnis freigelassen, verließ Ägypten, wanderte über Umwege in die USA aus und wurde schließlich nach einem langjährigen Ausstiegsprozess ein Christ.

Ralph Burkei gab mir nach einer Woche das Buch zurück und sagte tief erschüttert, dass er niemals gedacht hätte, welche Gefahr im Islam steckt. Er kündigte mir an, dass wir nach seinem Urlaub in Indien gemeinsam Fernseh-Reportagen über das Thema produzieren werden. Welches Land wäre zur Einstimmung hierzu besser geeignet als Indien, das 1947 wegen andauernder ausufernder religiöser Konflikte in einen hinduistischen Teil und einen moslemischen – Pakistan – getrennt werden musste. Ein Land, das wie kein anderes unter der aggressiven islamischen Expansion leiden musste und den höchsten Blutzoll weltweit erlitt. Und genau in diesem Land ereilte Ralph Burkei das gleiche Schicksal wie zig Millionen Menschen vor ihm. So kam es nicht mehr dazu, was schon damals so extrem wichtig gewesen wäre – die Erstellung von Aufklärungssendungen im Fernsehen – denn er kehrte leider im Sarg aus Mumbai zurück.

Es war der letzte Abend des Urlaubs von Ralph Burkei, der nicht nur das Bayern Journal auf SAT 1 und RTL leitete, sondern auch Vizepräsident des TSV 1860 München und Schatzmeister der Münchner CSU war, um nur einige seiner vielen Aktivitäten zu nennen. Zusammen mit seiner Freundin wollte der 51-jährige in diesem Urlaub etwas zur Ruhe kommen, da er ein regelrechtes Arbeitstier war und seine Gesundheit darunter gelitten hatte. An diesem letzten Abend fragte ihn seine Freundin, ob sie wieder in Mumbai in einem Restaurant essen gehen oder im Hotel bleiben sollen. Der Sohn der Münchner Stadträtin (1966-1978), Bayerischen Landtagsabgeordneten (1978-1990) und Bundesverdienstkreuzträgerin Ria Burkei traf die verhängnisvolle Fehlentscheidung, diesen letzten Abend gemütlich im Hotel zu verbringen. Es war sein Todesurteil.

Seine Freundin Ute Bernhard schilderte diese schicksalhaften Stunden in dem Hotel Taj Mahal der Bild-Zeitung:

„Plötzlich haben wir Schüsse gehört. Erst weit weg, dann immer näher.“

Ralph schickte daraufhin eine SMS an seinen Freund Aribert Wolf, der 1999 in München Oberbürgermeister-Kandidat für die CSU gewesen war.

„Sind im sechsten Stock in unserem Hotel, kommen nicht weg, im ganzen Haus wird geschossen, sitzen hier fest, was ist los? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.“

Aber Aribert Wolf konnte nicht sofort antworten, da er bei einer CSU-Regionalkonferenz war und sein Handy ausgeschaltet hatte. Ralph und seiner Freundin wurde allmählich klar, dass es wohl Terroristen sein müssen, die das Hotel gestürmt haben und Menschen erschießen. Ute Bernhard berichtete:

„Wir haben sie draußen gehört. Ihre Schritte, die Schüsse und dann die Schreie.“

Verängstigt verbarrikadierten sich beide in ihrem Hotelzimmer. Eine Handgranate explodierte direkt vor ihrem Zimmer. Sie krochen unter ihr Bett. Später rochen Ute Bernhard und Ralph Burkei Feuer. Ute Bernhard über diese Momente voller Todesangst:

„Irgendwann, als beißender Qualm ins Zimmer zog, sagte Ralph, dass wir rausmüssen. Die Terroristen schlugen gegen unsere Tür. Ralph wollte mit mir runterklettern.“

Ihr Hotelzimmer befand sich im sechsten Stock, direkt unter dem Dach. Gegen 23 Uhr kletterten sie los. Ute Bernhard erzählte:

„Zuerst kamen wir gut runter. Da waren große Löcher in den Backsteinen, in die man reintreten konnte. Aber ein paar Stockwerke tiefer war der Abstand zwischen den Steinen zu groß.“

Sie hingen festgekrallt an der Außenfassade des Hotels und kamen nicht weiter. Ralph Burkei konnte sich irgendwann nicht mehr festhalten und entschloss sich zum Sprung in die Tiefe. Ute Bernhard schilderte diesen tragischen Moment:

„Ich habe seinen Schrei gehört. Dann erst Stille. Und dann rief er von unten „Ich lebe“. Wir haben uns die ganze Zeit zugerufen. Er sagte mir, er spüre sein rechtes Bein nicht mehr.“

Ute konnte sich dann auch nicht mehr halten und stürzte ebenfalls auf das Vordach. In diesen Augenblicken schaltete Aribert Wolf in München sein Handy an. Er wusste, dass Ralph in Mumbai ist, denn sie hatten am Vortag noch telefoniert. Ralph hatte da begeistert von seinen Eindrücken erzählt. Aribert Wolf war beunruhigt, denn er hatte im Autoradio von den Schießereien in Mumbai gehört. Es war eine halbe Stunde vor Mitternacht. Er sah die SMS von Ralph Burkei, wollte ihn zuerst anrufen, schickte dann aber doch eine SMS, da er befürchtete, die Terroristen könnten durch das Klingeln auf ihn aufmerksam werden. Ralph rief aber gleich zurück und sagte stöhnend:

„Ich liege hier schwer verletzt auf einem Vordach vom Hotel, alles brennt, überall sind Schießereien, ich kann mich nicht mehr bewegen. Meine Brille ist auch weg, ich kann deine Nachricht gar nicht lesen, wir können nur telefonieren. Ute ist auch schwer verletzt. Wir haben versucht, aus dem sechsten Stock runterzuklettern, weil wir oben eingeschlossen waren. Wir sind dann im zweiten Stock abgestürzt auf dieses Vordach. Ich habe mir mindestens das Becken gebrochen, ich kann mich nicht mehr rühren. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben noch mal laufen kann. Und hier passiert nichts, es kommt keiner, versuch doch, ob du über das Auswärtige Amt Hilfe holen kannst.“

Aribert Wolf rief seinen Parteifreund und Münchner Bundestagskandidaten Johannes Singhammer an, der über das Auswärtige Amt den Kontakt mit dem deutschen Konsul in Mumbai herstellte. Er war über die Situation informiert und bedauerte, dass die Sicherheitskräfte momentan dort nicht hin könnten. Das Vordach liege im Innenbereich des Hotels und dort werde immer noch geschossen.

Aribert Wolf berichtete, dass es dann ständig Telefonate mit dem Konsul und Ralph Burkei gab. Er sagte verzweifelt:

„Du, wenn nicht bald jemand kommt, dann sterbe ich. Mir gehen die Kräfte aus. Ich kann mich nicht mehr rühren, ich hab’ solche Schmerzen. Ute geht’s auch nicht gut.“

Auf der anderen Telefonleitung hörte Aribert Wolf mit, wie der Konsul versuchte, die Sicherheitskräfte dorthin zu lotsen:

„Look up at the roof, try to come there – schaut auf das Dach und versucht dorthin zu kommen“

Dann hatte er wieder Ralph Burkei dran und sagte zu ihm:

„Ruf mal um Hilfe“

Das tat er. Aber seine Rufe wurden nicht gehört. So sei das die ganze Zeit gegangen, immer wieder neue Telefonate, immer wieder neue Versuche. Schließlich wurden Hotelangestellte auf das Drama aufmerksam, spannten unter dem Vordach ein Tuch und forderten sie auf zu springen. Ralph konnte sich leider nicht bewegen. Ute ließ sich aus rund vier Metern Höhe fallen.

„Ich bin mit dem Rücken auf den Beton geknallt, denn das Sprungtuch war nur ein Bettlaken. Ich verletzte mich an der Wirbelsäule und konnte mich kaum bewegen.“

Aribert Wolf hatte sie dann am Telefon. Sie hatte es mit der Hilfe der Angestellten ins Hotel hinein geschafft, in ein Zimmer, aus dem die Sicherheitskräfte sie von außen retten konnten.

An dieser Stelle ist die außergewöhnliche Hilfsbereitschaft und der vorbildliche Mut vieler Angestellter des Taj Mahal-Hotels zu erwähnen, die nicht ausschließlich an die eigene Lebensrettung und Flucht dachten, sondern im Hotelgebäude die Gäste zu schützen und zu retten versuchten. Viele verloren dabei ihr Leben. So waren die Hälfte der Toten im Taj Mahal Angestellte. An sie und die anderen Toten erinnert ein Gedenkstein im Hotel.

Viele überlebende Gäste kamen nach 21 Monaten zur Wiedereröffnung des komplett renovierten Taj Mahal-Hotels und bedankten sich bei ihren Lebensrettern. Ralph Burkei konnte leider nicht unter ihnen sein. Ihn konnten die Angestellten nicht retten, denn er war so schwer verletzt, dass er sich auf dem Vordach nicht bewegen konnte. Er war unerreichbar für ihre Rettungsversuche. Ute Bernhard beschrieb den Sicherheitskräften, wo genau Ralph liegt und wie sein Zustand ist. Aribert Wolf rief den Konsul an, der dann endlich bestätigen konnte, dass die Sanitäter zu ihm vordringen können. Sie versuchten, Ralph Burkei mit einem Kran und einer Trage vom Dach zu holen. Ute sagte am Handy:

„Ich befürchte das Schlimmste, ihm geht es überhaupt nicht gut.“

Es dauerte lange. Irgendwann sagte sie:

„Er ist jetzt unten und er lebt. Aber er ist schlecht beieinander. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus.“

Der Bild-Zeitung erzählte sie über die schrecklichen Momente:

„Ich habe im Krankenwagen dann neben ihm gesessen und seine Hand gehalten. Da merkte ich zum ersten Mal, das seine Kräfte zu schwinden begannen. Erst dachte ich, er würde ohnmächtig werden. Aber das war schon das Sterben. Er hatte keine Schmerzen mehr. Er hat gelächelt.“

Ute Bernhardt rief Aribert Wolf an:

„Wir sind im Krankenhaus, und der Ralph gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Ich glaube, er ist tot.“

Aribert Wolf hoffte, dass sie sich in der Aufregung und der Hektik getäuscht hatte. Er wartete etwas und rief wieder an. Sie sagte:

„Wir sind jetzt beide zusammen im Zimmer. Sie haben festgestellt, dass ich mir den Rücken gebrochen habe. Ralph ist tot.“

Für Aribert Wolf war es verständlicherweise „der totale Schock.“ Mehrere Stunden lang hatte er versucht, seinem Freund am Telefon zu helfen. Auch im Krankenhaus hatten die Ärzte um das Leben von Ralph Burkei gekämpft. Aber alle Wiederbelebungsversuche waren leider erfolglos geblieben. Es war zu spät.

Am nächsten Tag flog das deutsche Konsulat Ute Bernhard mit einer Lufthansa-Maschine nach Deutschland. Ohne ihren Lebensgefährten Ralph Burkei. Sie sagte erschüttert:

„Das ist, als würde ein Teil aus dir herausgerissen. Das war für mich schlimmer als die Terroristen.“

Mit ihr trauerten in München viele um Ralph Burkei. Der frühere Fußball-Nationalspieler, Weltmeister, damalige 1860-Geschäftsführer und jetzige Manager des FC Augsburg, Stefan Reuter:

„Das ist eine sehr, sehr traurige Nachricht. Ralph Burkei war einer der Verantwortlichen, die mich 2006 als Geschäftsführer beim TSV 1860 eingesetzt haben. Ich bin ihm für seinen Einsatz sehr dankbar. Das ist ein trauriger Tag für die Löwen.“

Der damalige Präsident des TSV 1860 München und jetzige Prokurist bei der Flughafen München GmbH, Rainer Beeck:

„Wir trauern um einen großen Löwen-Anhänger und verdienten Funktionär. Ralph Burkei hat sich durch sein leidenschaftliches Engagement für den TSV 1860 München ausgezeichnet und uns auch noch tatkräftig unterstützt, als er nicht mehr offiziell im Amt war. Der TSV 1860 München verliert einen großen Löwen-Freund.“

Die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin und heutige Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner:

„Unvergessen bleiben sein Tatendrang und seine Großzügigkeit, aber auch seine Ecken und Kanten.“

Der zu dem Zeitpunkt Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und jetzige Vizepräsident der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing, Wolf-Dieter Ring:

„Ralph Burkei war immer ein Kämpfer für bayerische Interessen. Besonders geschätzt habe ich an ihm seine Direktheit und Geradlinigkeit.“

Der damalige Bezirksvorsitzende der Münchner CSU und frühere bayerische Umweltminister Otmar Bernhard:

„Der hinterhältige Terror, der sich am anderen Ende der Welt abspielt, wurde durch den Tod von Ralph Burkei in die Mitte Münchens getragen“.

Dieser Terror des Politischen Islams wurde in den folgenden Jahren immer näher an Deutschland herangetragen. Bis er auch in unserem Land stattfand. Mehrfach. Die fürchterlichen Einzelheiten des Terror-Anschlags von Mumbai und seine Drahtzieher im dritten und letzten Teil.

PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim islamischen Terroranschlag in Mumbai starb.