Was sind die Hintergründe der Ausschreitungen, was bedeuten sie für Trump, wie groß ist der Einfluss der „Antifa“ am Terror in den USA und könnten wir in Zukunft auch in Deutschland US-amerikanische Verhältnisse bekommen? Darüber diskutieren ab 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal des DeutschlandKuriers Serge Menga, Katharina Edl, Petr Bystron und Jan Nolte (beide AfD-MdB). Moderator ist Oliver Flesch.