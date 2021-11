Ausgangssperren, Versammlungsverbote – die Corona-Politik in Sachsen wird wieder härter. Vor allem, aber keineswegs nur für die etwa 40 Prozent Ungeimpften. Doch die sind schuld, jedenfalls nach Ansicht der Staatsregierung in Dresden. Aber in Sachsen wächst auch der Protest, vor allem an Montagen. In dieser Woche waren wieder Tausende auf den Straßen – die Einzelheiten erfahren Sie bei COMPACT.Der Tag vom 23. November. Das sind die Themen im Einzelnen:

Kretschmer verhaften? – Mit dem Lockdown in Sachsen wir der Tonfall schärfer

Gewalt im Lockdown – Was die Zahlen wirklich sagen

Weihnachten und Wisconsin – Freddy Ritschel fragt sich: Wem nützt der Terror?

Freie Bildung – Endlich lernen ohne Woknes und Gender?

Das Letzte – Das Gruselkabinett der Ampel