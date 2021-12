Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag war der „Islamistenjäger“ Irfan Peci fleißig und produzierte seinen elften Islam-Wochenrückblick. Wieder hat er sich vier Ereignisse der vergangenew Woche herausgesucht, die besonders schwerwiegend für die Islamisierung unseres Landes sind.

Platz 4 belegt die Tatsache, dass die illegale und unkontrollierte Masseneinwanderung ungebremst weitergehe. Deutschland bleibt dabei weiterhin Asyl-Hauptziel in der EU. Die Zahl der Asylanträge in der EU ist wieder gestiegen, besonders stark natürlich in Deutschland. In den ersten neun Monaten des Jahres sind in der EU 355.955 Asyl-Erstanträge registriert worden, ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Doppelt so stark ist das Anwachsen in Deutschland: von Januar bis Ende September sind die Asyl-Anträge um 33 Prozent auf 100.240 Fälle gestiegen. Damit kommen mehr als ein Viertel aller „Flüchtlinge“, die in die EU eindringen, nach Deutschland – und zwar 28,4%. Im Vorjahreszeitraum hat der deutsche Anteil noch bei 24,3 Prozent gelegen.

Besorgniserregend ist es für Peci vor allem, dass die meisten Asylbewerber aus den problematischten islamischen Ländern kommen, was Fundamentalismus, Gewalt, Terror und Frauenmisshandlung anbelange. Sie kommen in erster Linie aus Afghanistan und Syrien, was ein Drittel aller Antragsteller ausmache, gefolgt von Pakistan und dem Irak. Keiner dürfe sich wundern, dass wir damit die Zustände, die in diesen Ländern herrschen, nach Deutschland importieren.

Platz drei belegt ein besonders schrecklicher Fall aus dem Irak: dort übergoss ein Moslem ein 16-jähriges Mädchen mit Säure, weil sie ihn nicht heiraten wollte. Maryam Rukabi aus Bagdad hatte andere Pläne – sie wollte studieren. Den Verehrer, der ihr monatelang Nachrichten schickte und mehrere Heiratsanträge machte, betrachtete sie nur als Freund und lehnte die Anträge ab. Das erzürnte ihn offensichtlich. Als sie schlief, kam er am 10. Juni in ihr Haus, übergoss sie mit Säure und verletzte sie dabei lebensgefährlich. Bis Oktober musste sie im Krankenhaus bleiben, etwa 80 Prozent ihres Gesichts sind verbrannt. Aber sie gibt nicht auf, möchte ihr Studium abschließen und in der Medienwelt arbeiten. Inzwischen besucht sie wieder die Schule für Bildende Künste. Ihr Gesicht will sie operieren lassen. Im Internet wird Geld für eine solche teuere Operation gesammelt. Die Hilfsbereitschaft ist groß, inzwischen sind bereits über 90.000 US-Dollar zusammengekommen.

Irfan Peci bemerkt, dass solche Säureattacken in der islamischen Welt nicht selten vorkommen und für die tiefe Frauenverachtung sprechen, die in den fundamental-islamischen Ländern weit verbreitet sei. Es könne sehr gefährlich werden, wenn sich dort Männer von Frauen in ihrer „Ehre“ gekränkt fühlen.

Platz zwei des Wochenrückblicks: in Saudi-Arabien wurde ein Mann wegen „Atheismus“ zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der 38-Jährige soll auf Twitter religionskritische Äußerungen veröffentlicht haben. Das Gericht befand, dass die Tweets zu „Apostasie, Unglauben und Atheismus“ aufrufen würden. Nun muss er unter anderem wegen „Leugnung der Existenz Gottes“ ins Gefängnis. An diesem Beispiel sehe man, was uns hier in Deutschland blühen würde, wenn die Islamisierung vollendet werde und wir dann in einem Islamischen Staat mit Scharia leben müssten. Jede islamkritische Äußerung hätte dann die Todesstrafe oder – wenn man Glück habe – eine extrem lange Haftstrafe zur Folge.

Irfan Peci warnt eindringlich: Solche Fälle sollten uns zigen, dass der Kampf gegen die Islamisierung ein Kampf um unsere Freiheit und gegen ein solches totalitäres System sei. Wenn wir nichts dagegen unternehmen und die Islamisierung am Ende erfolfreich sei, dann würden diese Gesetze, wie wir sie in Saudi-Arabien sehen, bei uns gültig und uns unsere Freiheit komplett nehmen.

Auf Platz eins landen zwei Fälle von Vergewaltigungen in Wien und München, die beide eins gemeinsam haben: die Täter sind Moslems. In Wien haben zwei 18-jährige Syrer zwei Mädchen vergewaltigt, eine 16, die andere 17 Jahre jung. Die Syrer hätten vier Mädchen zu einer privaten Feier in eine extra angemietete Wohunng eingeladen. Im Laufe des Abends versperrten sie plötzlich die Tür. Zwei Mädchen konnten trotzdem gerade noch flüchten und die Polizei alarmieren. Währenddessen vergewaltigten die beiden Syrer die beiden Mädchen, die nicht aus der Wohnung kamen. Als die Polizei eintraf, konnte sie einen der beiden Syrer noch vor Ort festnehmen und in eine Justizanstalt einliefern. Der andere wurde „auf freiem Fuß angezeigt“, läuft also noch frei herum.

In München lernte eine 18-jährige aus dem Landkreis Erding in den Abendstunden des 27. Novembers am Stachus einen 24-jährigen Somalier kennen. Er bot ihr an, sie mit einem E-Scooter zu einem Bekannten zu bringen. Als die beiden gegen halb zwei Uhr morgens durch eine Parkanlage in der Nähe der Wittelsbacher Brücke fuhren, drückte der Täter sie mit Gewalt zu Boden und vergewaltigte sie. Das besonders Skandalöse an diesem Fall: der Somalier kam 2014 nach Deutschland, 2017 wurde sein Asylantrag abgelehnt, spätestens 2019 hätte er Deutschland eigentlich verlassen müssen. Aber es geschah – nichts.

So wie diese Vergewaltigungen hätten nach Pecis Einschätzung viele weitere Vergewaltigungen seit 2015 vermieden werden können, wenn wir nicht unkontrolliert Migranten aus der islamischen Welt aufgenommen hätten. Aber Frauenrechtlerinnen würden das Leid der weiblichen Opfer nicht ansprechen, weil die Täter ihnen nicht ins ideologische Konzept passten.

Der YouTube-Kanal von Irfan Peci kletterte mittlerweile auf 10.200 Abonnenten. Sein Telegram-Kanal, auf dem er täglich viele hochinteressante Meldungen veröffentlicht, hat knapp 9000 Abonnenten. Um 20 Uhr sendet er dort einen Livestream mit einem Weihnachts-Special. Wer noch nicht dabei ist – abonnieren!

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich seit 2003 für die Aufklärung über den Politischen Islam ein. Mit Flugblattverteilungen, Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht die BPE, der Bevölkerung und Politikern sachlich fundierte Informationen zu vermitteln. Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier Mitglied werden.