Von MANFRED ROUHS | Elf Verletzte meldete am Dienstag die Leitung des Columbia-Freibads im multi-kulturellen Berliner Problembezirk Neukölln. Dass es nicht noch mehr sind, ist auch den gesunden Fluchtreflexen der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geschuldet. Sie stürmten in den Aufsichtsturm der Rettungsschwimmer und schlossen sich dort ein, als eine Gruppe bewaffneter junger Araber auf sie zu rannte. Das berichtet der „Tagesspiegel“.

Die Verantwortlichen geben sich zerknirscht, wissen aber offenbar auch nicht so recht, wie es weitergehen soll. „Die Auseinandersetzungen im Sommerbad Neukölln haben ein Ausmaß erreicht, wie wir es bisher nicht kannten“, zitiert die Zeitung den Vorstandschef der Berliner Bäder-Betriebe, Johannes Kleinsorg, und: „Diese Gewalt macht uns sehr betroffen.“

Mit Betroffenheit alleine wird das Problem kaum in den Griff zu bekommen sein. Die öffentlichen Bäder sind keine private Discoveranstaltung mit Türstehern, die potentielle Problempersonen schon am Eingang ohne Angabe von Gründen abweisen können. Wer 5,50 Euro für eine Eintrittskarte aufbringen kann, darf rein – falls er nicht schon Hausverbot hat.

Und selbst das ist im Gedränge kaum zu überprüfen. Ist der Feind einmal in der Burg, kann der Badetag zum Katz- und Maus-Spiel mit ungewissem Ausgang werden. Keine schöne Perspektive für einen sommerlichen Familienausflug.

Aber faktisch auch nicht mehr als die Spitze des Eisberges. Denn im Herbst und im Winter, wenn die Freibäder geschlossen haben, sind die Gewohnheitsschläger nicht verschwunden, sondern schleichen statt durchs Schwimmbad um die Häuser, um anderswo für Vollbeschäftigung bei der Polizei zu sorgen.

Das Problem kocht in der Badesaison hoch, besteht aber ganzjährig. Und es würde schnell kleiner werden, falls die öffentliche Hand Sozialleistungen nur noch an deutsche Staatsbürger auszahlen würde und nicht mehr an jedermann, der sich in Deutschland aufhält.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

