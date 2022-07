Nachdem sich am Freitag bei der BPE-Kundgebung in Hanau erschütternde Szenen ereigneten – so lobte eine Moslemin Hitler und fand die Vergasung von sechs Millionen Juden gut – geht es jetzt in Frankfurt weiter. Wir sind gespannt, wie sich die Kundgebung dort heute von 13 bis 18 Uhr entwickelt.

