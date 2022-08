An diesem Freitag und am Samstag finden in NRW zwei Kundgebungen der Bürgerbewegung Pax Europa statt, bei denen über die Gefahr des Politischen Islam aufgeklärt werden soll. Hauptredner sind PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger und der bekannte „Islamistenjäger“ Irfan Peci. Die erste Kundgebung ist heute (12.8.) von 13 bis 18 Uhr in Düsseldorf (Schadow-Platz), die zweite am Samstag (13.8.) von 12 bis 17 Uhr in Köln (Hauptbahnhof-Domseite). Die Veranstalter freuen sich über jeden Interessenten und Unterstützer aus der Umgebung. PI-NEWS wird den Livestream von EWO-Online rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung in diesen Beitrag einbetten.

