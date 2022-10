Kein Wochenende ohne eine Islamaufklärungs-Kundgebung mit dem nimmermüden Hauptredner Michael Stürzenberger und seinen Mitstreitern von der Bürgerbewegung Pax Europa. Am Freitag noch in Münster, geht es für das BPE-Team an diesem Samstag ab 13 Uhr (Livestream auf EWO Online) auf dem Platz der Deutschen Einheit in Osnabrück weiter. Mit dabei als Gastredner ist diesmal Massud. PI-NEWS-Leser aus der Umgebung sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung vor Ort zu unterstützen.

