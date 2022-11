Das Team der Bürgerbewegung Pax Europa ist auch an diesem Wochenende wieder unterwegs, um die Bürger dieses Landes über die Gefahren des politischen Islam aufzuklären. Station heute ist Gelsenkirchen, die Großstadt im zentralen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Dort werden heute von 13 bis 18 Uhr Michael Stürzenberger, Irfan Peci und Kian Kermanshahi auf dem Heinrich-König-Platz präsent sein und in den Dialog mit Interessierten treten. PI-NEWS-Leser aus der Umgebung sind wieder herzlich eingeladen, sich vor Ort an der Diskussion zu beteiligen und das BPE-Team zu unterstützen. Der Livestream kommt wie immer vom Youtube-Kanal EWO Online – wir wünschen gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn.

