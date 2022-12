Von MANFRED W. BLACK | Im niedersächsischen Braunschweig hat „ein Mann“ (Braunschweiger Zeitung) am 5. Dezember ein erst zehnjähriges Mädchen vergewaltigt. Nach einer längeren regionalen Großfahndung gelang es jetzt der Polizei, „einen 26-Jährigen“ zu verhaften, schreibt die Regionalzeitung nebulös, die zur Funke-Medien-Gruppe gehört. Der „Mann“ hatte das Mädchen nicht nur brutal missbraucht, sondern drohte auch damit, sie umzubringen.

Fahndungs-Foto führt zur Festnahme

Zunächst hatte der Gewaltverbrecher das Mädchen auf heimtückische Art vermeintlich um Hilfe gebeten, da ihm angeblich diverse Gegenstände zu Boden gefallen seien. Dann jedoch, berichtet das Braunschweiger Polizeipräsidium, griff „er nach dem Mädchen und zog sie auf ein Baustellengelände“.

Auffällig: Die Braunschweiger Zeitung verschweigt nach der Festnahme des Täters – wie fast alle anderen Medien auch – die wahre Identität des Festgenommenen.

Unmittelbar nach der Tat lief das Mädchen in großer Panik nach Hause. Hier erfuhr die Mutter von dem eklatanten Verbrechen, das einige Zeitungen nun stets eher beschönigend „Missbrauch“ nennen. Die Polizei wurde informiert, sie fahndete sofort mit großem Personaleinsatz nach dem Vergewaltiger. Doch die Fahndung blieb zunächst etliche Tage erfolglos.

Erst eine Phantombild-Veröffentlichung des Täters, die die Staatsanwaltschaft und das zuständige Amtsgericht Braunschweig in diesem besonderen Ausnahmefall genehmigt hatten, um „auch auszuschließen, dass es zu weiteren Taten kommt“, wurden der Öffentlichkeit wichtige Einzelheiten über dieses schwere Verbrechen bekannt.

Täter: Schwarzer aus Burundi

Jetzt ist der Täter tatsächlich verhaftet worden. Darüber hat nun auch die Braunschweiger Zeitung einen weiteren Nachrichtenartikel veröffentlicht. Obgleich zuvor sogar mit dem Phantombild des Verbrechers tagelang öffentlich gefahndet worden war und obschon selbst das Braunschweiger Polizeipräsidium nunmehr offiziell von einem Tatverdächtigen „aus Burundi“ spricht, präsentiert die Zeitung jetzt kein Foto des Verbrechers.

Die Braunschweiger Zeitung lässt ebenfalls unter den Tisch fallen, dass der Vergewaltiger ein Schwarzer aus Ostafrika ist. Der kam als angeblich „Schutzsuchender“ aus dem ostafrikanischen Burundi und lebt hier seit längerer Zeit auf Kosten des Sozialstaates – also des hiesigen Steuerzahlers. Auch die Helmstedter Zeitung verschweigt mit großer Chuzpe den afrikanischen Hintergrund des Schwerverbrechers.

Warum schweigen die Medien?

Die längst flächendeckend gescheiterte linke Politik der unbegrenzten „Flüchtlings“-Zuwanderung aus weiten Teilen dieser Welt könnte langsam aber sicher von immer mehr Bundesbürgern in Frage gestellt werden. Das will der linksgrüne Mainstream in Medien und Politik mit aller Macht verhindern. Deswegen werden zu dieser grundlegenden Problematik ständig relevante Tatsachen verheimlicht.

Das Tragische dabei: der deutsche Michel, der – wenn überhaupt – nur Mainstream-Medien verfolgt, merkt es meist nicht. Oder will es nicht merken. Der Glaube an die medial allerorten verbreitete linke Ideologie verhindert in den meisten Fällen, dass sich Bürger mit kritischen Fakten zur Ausländerpolitik auseinandersetzen.

