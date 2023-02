Von MANFRED ROUHS | Die in Deutschland seit Jahr und Tag etablierte Praxis, Geld aus dem Bundeshaushalt zu politischen Bildungszwecken nur an solche Stiftungen auszuzahlen, die den Altparteien nahestehen, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Das hat der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts am Aschermittwoch entschieden (Az. 2 BvE 3/19). Das höchste deutsche Gericht gab damit einer Klage der AfD statt, die begehrt, auch ihre Desiderius-Erasmus-Stiftung möge am reichen staatlichen Geldsegen beteiligt werden.

Recht hat sie also erstmal bekommen, die AfD – aber Geld für ihre Stiftung gibt es auf absehbare Zeit trotzdem nicht. Denn die Karlsruher Richter haben schlicht das gesamte Konstrukt der bisherigen Stiftungsfinanzierung für rechtswidrig erklärt. Jetzt muss ein sachbezogenes, neues Gesetz her, und das kommt dann womöglich erneut in Karlsruhe auf den juristischen Prüfstand.

Bislang hatte der Bundestag jährlich ein Haushaltsgesetz verabschiedet, das im jetzt vor Gericht verhandelten Jahr 2019 rund 660 Millionen Euro für die Stiftungen der Altparteien vorgesehen hat, während die AfD leer ausging. Diese Praxis kann nach dem Richterspruch so nicht fortgesetzt werden. Der Bundestag muss jetzt vielmehr ein Gesetz verabschieden, das die Finanzierungen der Parteistiftungen insgesamt regelt und das dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in dieser Sache gerecht wird.

Das kann dauern. Der ohnehin nicht zum Aufstellen von Geschwindigkeitsrekorden tendierende deutsche Politikbetrieb dürfte die richterlichen Vorgaben mit größtmöglicher Lustlosigkeit umsetzen und sich dabei so viel Zeit lassen wie gerade eben möglich.

Geld bekommt die AfD dann irgendwann später. „Der Ball liege nun im Feld des Gesetzgebers“, bemerkt dazu sehr richtig die „Legal Tribune Online“.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like