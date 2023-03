Von WOLFGANG HÜBNER | Wäre ich, wovor Gott bewahre, ein von Verschwörungsideen besessener Zeitgenosse, dann würde ich aus aktuellem Anlass mir folgende Theorie über die Sprengung der Pipelines in der Ostsee zusammenfantasieren: An dieser Sprengung hatten zwei Regierungen besonderes Interesse, nämlich die Biden-Regierung in Washington und die Ampel-Regierung in Berlin. Die Amerikaner, weil sie Deutschland und Russland schwächen sowie ihr Flüssiggas mehr und teurer exportieren wollten. Das Ziel ist erreicht. Die Ampel, um nicht länger gedrängt zu werden, die Lieferung des preiswerten Russengases fortzusetzen und um die Dringlichkeit der Energiewende mit massenhafter Verspargelung deutscher Landschaften besser durchzusetzen. Auch dieses Ziel ist erreicht. Außerdem befinden sich beide Regierungen faktisch im Krieg mit dem Gaslieferanten Russland.

Den Anschlag auf die Pipelines konnten aufgrund ihrer militärischen und technischen Möglichkeiten nur die Amerikaner durchführen, näheres dazu kann den Enthüllungen von Seymour Hersh entnommen werden. Die deutsche Regierung samt Kanzler Scholz wurde von der Sprengung zwar offiziell „überrascht“, freute sich aber klammheimlich über diese und auch darüber, sich nicht selbst die Hände dabei schmutzig gemacht zu haben. Nun aber sollte die Angelegenheit langsam in Vergessenheit geraten. Doch der alte Stänkerer in den USA, also Pulitzerpreisträger Hersh, funkte mit seinen Ermittlungen gewaltig dazwischen. Plötzlich standen die USA in Deutschland unter Verdacht, ein sehr feindlicher „Freund“ zu sein. Auf den Straßen gab es schon üble Rufe: „Ami, go home!“

Das war dem transatlantischen Machtkartell des deutschen Vasallen gar nicht recht, denn das Gift dieses Misstrauens konnte langfristig noch großen Schaden anrichten. Also wurde über sehr vertrauliche Kanäle in Washington angefragt, wie die lästige Angelegenheit zu beruhigen oder zumindest zu verwirren sein könnte. Über dem Teich waren aber längst schon die erlesensten CIA-Experten dabei, eine ganz neue Sprengungs-Story zu entwickeln. Und als alle Vorbereitungen für die öffentliche Kampagne dieser Story getroffen waren, bekam Kanzler Scholz einen Anruf aus dem Weißen Haus: „Komm doch rasch mal zu Kumpel Joe“. Scholz flog also über den Atlantik, ganz allein, ganz ohne Tross. Und unterhielt sich mit Kumpel Joe ganz allein, also ohne Dolmetscher, über dies und das und ganz sicher auch über jenes besonders heikle Thema.

Kaum war Scholz wieder in Berlin und versicherte treuherzig auf einer Veranstaltung in Cottbus, Deutschland sei „kein Vasall“, sondern souverän, da veröffentlichte die der Partei von Joe Biden sehr nahestehende „New York Times“ die Story von dem proukrainischen Anschlag mittels der Benutzung einer deutschen Yacht. Seitdem herrscht beim Thema Ostsee-Sprengung sozusagen Bombenstimmung in den deutschen Leitmedien, endlich gibt es viele TV-Minuten und Schlagzeilen in den Zeitungen zu diesem Ereignis. Das war den Enthüllungen von Seymour Hersh nicht beschieden gewesen, aber der Mann ist schließlich schon 85 und gewiss nicht mehr ganz zurechnungsfähig.

Damit aber wenigstes ich weiterhin für halbwegs zurechnungsfähig gehalten werde, betone ich mit aller Deutlichkeit: Die von mir in diesem Text fantasierte Verschwörungstheorie hat nichts mit meiner tiefen Überzeugung zu tun, dass es ganz gewiss putinfeindliche russische Kampftaucher im Auftrag eines vom Ukraine-Krieg schwer geschädigten russischen Oligarchen waren, die mit ukrainischem Sprengstoff ohne die geringste Kenntnis von Kiew, Berlin und Washington die Pipelines in die Luft sprengten!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like