Am Montag begann die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der NATO, die ausgerechnet in Deutschland durchgeführt wird. Ein Spiel mit dem Feuer. Was es mit „Air Defender 23“ auf sich hat und warum die Gefahr eines Weltkrieges nun größer ist als je zuvor, erfahren Sie von COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

