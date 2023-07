Von MANFRED ROUHS | Kaum hat die AfD in Magdeburg Kandidaten für die Wahl zum Europaparlament gewählt, mischt sich schon Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für „Verfassungsschutz“, in den heraufziehenden Wahlkampf ein. Er drängt den Massenmedien „Erkenntnisse“ seiner Behörde auf, die sich im Kern nicht unterscheiden von dem, was er bislang noch nach jedem AfD-Bundesparteitag erzählt hat: die Partei wird angeblich noch radikaler, und noch radikaler, und noch radikaler …

Was soll er auch sonst sagen? Haldenwang ist ein Gefangener der an ihn gerichteten Erwartungshaltungen. SPD, FDP, Grüne und CDU/CSU fordern von ihm ein, er möge ihnen die Konkurrenz in Gestalt der AfD vom Hals halten. Also tut er wie befohlen.

Es zeige sich, „dass Personen, die in der Vergangenheit mit Positionen aufgefallen sind, die nicht mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind, der AfD-Delegation im kommenden Europäischen Parlament angehören werden“, zitiert der „Spiegel“ den 63-jährigen politischen Beamten. Konkret macht das Bundesamt für „Verfassungsschutz“ der AfD wegen folgender Äußerungen den Vorwurf, rechtsextremistisch zu sein:

„Irmhild Boßdorf, die am Wochenende auf Rang neun landete, warb in ihrer Bewerbungsrede mit einem Schlagwort der als rechtsextrem eingestuften »Identitären Bewegung« um Stimmen. Sie forderte eine »millionenfache Remigration« und sagte, eher als den menschengemachten Klimawandel sollten die Deutschen den »menschengemachten Bevölkerungswandel« fürchten.

Platz zwei auf der Liste sicherte sich der bayerische Bundestagsabgeordnete Petr Bystron. In seiner Bewerbungsrede sagte er: »Das Schlimmste, die Migrantenquoten, die zwangsweise Zuweisung von Migranten, das ist ein Angriff auf alles, was uns lieb ist, unsere Kultur, unsere Religion, ja, unsere Heimat.«

Andere Listenplätze gingen an AfD-Vertreter, die »Multikulti« oder eine »Masseneinwanderung« beklagten.“

Offenbar soll jede Form von Kritik an der Zuwanderungspolitik der alten politischen Kräfte als „rechtsextrem“ in den Bann gezogen werden. Aber selbstverständlich nur, wenn sie außerhalb des Spektrums der billig und gerecht Denkenden geäußert wird.

Andere Maßstäbe galten für Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD):

„Wir müssen eine weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden. (…) Die Zuwanderung von Menschen aus dem Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löst das Problem nicht, schaffte nur ein zusätzliches dickes Problem.“

Und für Franz-Josef Strauss (CSU):

„Es strömen die Tamilen zu Tausenden herein, und wenn sich die Situation in Neukaledonien zuspitzt, dann werden wir bald die Kanaken im Land haben.“

Und für Heinrich Lummer (CDU):

„Wenn Ausländer eine Bereicherung sind, dann können wir schon seit langem sagen: Wir sind reich genug.“

Und für Hans-Dietrich Genscher (FDP):

„Wir sind kein Einwanderungsland. Wir können es nach unserer Größe und wir können es wegen unserer dichten Besiedlung nicht sein. Deshalb geht es darum, ohne Eingriffe in die Rechte des Einzelnen und der Familie, ohne Verletzung der Grundsätze der Toleranz zu einer Verminderung der Ausländerzahlen zu kommen.“

Als sich Vertreter von CDU, CSU, SPD und FDP so geäußert haben, waren das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und dessen freiheitlich-demokratische Grundordnung genauso in Kraft wie heute, und kein Mensch kam auf die Idee, solche Äußerungen als „rechtsextremistisch“ zu brandmarken.

Was Haldenwang treibt, ist die Anwendung eines politisch gewollten Sonderrechts gegen die AfD jenseits des gesetzlichen Auftrags seiner Behörde.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

