Von MANFRED ROUHS | Der Mensch an und für sich ist und war immer schon eine Umweltsau. Ein Risiko für die Natur und für sich selbst. Ständig kurvt er in stinkenden Diesel-Fahrzeugen sinnlos durch die Gegend. Er schummelt bei der Mülltrennung. Im Winter heizt er sich den Bären und im Sommer verplempert er kostbare Elektrizität für Klimaanlagen und Ventilatoren.

Und der Mensch verbraucht Wasser. Viel zu viel Wasser. In Brandenburg füllt er damit sogar private Pools vor seinem Einfamilienhaus auf, was den grünen Landes-Umweltminister Axel Vogel erzürnt. Der 66-Jährige klagt: „Der Wasserverbrauch pro Kopf ist von 97 auf 120 Liter gestiegen.“ Sein Vorschlag zur Problemlösung ist für grüne Verhältnisse einfach und einleuchtend: „Vielleicht sollten mehr Wasserversorger über eine Begrenzung des Verbrauchs nachdenken.“

Der Mann hat für die Umsetzung seines Vorschlags sehr konkrete Pläne. So soll der Wasserpreis in Brandenburg ab einer bestimmten Verbrauchsmenge drastisch ansteigen. Die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen soll verboten werden. Landkreise, Städte, Gemeinden und Verbände sollen mit Ge- und Verboten helfen, den Wasserverbrauch zu drosseln. Das berichtet die „B.Z.“.

Wo geht das Wasser hin, wenn es von bösen Menschen „verbraucht“ wird? Nun, es verschwindet nicht im Weltraum, sondern im Regelfall in der Abwasserleitung. Von dort fließt es in Klärwerke. Deren Aufbereitungskapazitäten könnten – sogar in Brandenburg – derart umfassend erhöht werden, dass jeder Mensch so viel Wasser nutzen kann, wie er will – und sogar für eine Batterieproduktion bei Tesla in Grünheide genug übrigbleiben würde. Aber wer will das schon?

Die Grünen jedenfalls nicht! Die brauchen Leute, auf die sie mit dem Finger zeigen, die sie als Umweltsäue anprangern können. Also zum Beispiel die Poolbesitzer, die Lang- und Warmduscher, Elon Musk, alle AfD-Wähler – und die Dieselfahrer. Eben alle Umwelt-Säue, die am Pranger der Gut- und Bessermenschen stehen …

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

