CONNY AXEL MEIER | Es ist keine weltbewegende Meldung in der „Washington Post“ (WP) und anderen US-Medien: Die Polizeibehörden haben Kokain im Westflügel des Weißen Hauses gefunden! Im Westflügel! Dort wo sich das Oval Office befindet.

Der Sprecher des „Secret Service“ im Weißen Haus, Anthony Guglielmi, beeilte sich mitzuteilen, dass es sich damit keinesfalls um Kokain des Präsidenten handelt. Der Präsident „Sleepy Jo“ Biden befand sich angeblich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in Camp David. Also, so schließen sie daraus, könne der Präsident es auf keinen Fall gewusst haben. Der Besitzer konnte tatsächlich noch nicht ausfindig gemacht werden. Man vermutet, es wären Touristen gewesen. Nun, die Amis sollen mal nicht so zimperlich sein. Immerhin wurde auf den Toiletten des Bundestags auch schon mal Kokain gefunden. Und niemand ist es gewesen, obwohl Abgeordnete doch Immunität genießen.

Die WP berichtet: „Auch Karine Jean-Pierre, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, lehnte es am Mittwoch ab, den Vorfall zu besprechen, und verwies die Fragen an den Secret Service, der die Ermittlungen überwacht.“

Und weiter: Jean-Pierre fügte hinzu, dass Biden über die Angelegenheit informiert worden sei, und sie betonte, dass viele Außenstehende den Bereich betreten hätten, in dem das Kokain gefunden wurde.

„Dies ist ein stark frequentierter Bereich des Campus des Weißen Hauses“, sagte sie. „Hier kommen Besucher des Westflügels durch.“ Beamte der Strafverfolgungsbehörden warnten davor, dass es schwierig sein könnte, festzustellen, wer für die Einfuhr der Droge ins Weiße Haus verantwortlich war, eben wegen der hohen Frequentierung des Fundortes.“

Vielleicht gibt es ja eine ganz banale, aber naheliegende Erklärung. War Bidens kokainsüchtiger Sohn Hunter (ja, der mit dem Laptop), zu Besuch bei seinem Vater? Oder einer seiner Freunde? Oder seine derzeitige Freundin?

Eine andere Erklärung wäre, dass Selenskyj demnächst zu Besuch kommt und unter dem Aktenzeichen „Koks statt F16“ schon mal eine gewisse Reserve angelegt wurde. Eventuell gibt es ja auch noch eine andere Erklärung dafür, wenn man überlegt, welche Leute sich im Weißen Haus unter ihrem derzeitigen Boss die Klinke in die Hand geben: Islamisten, BLM-Aktivisten und LGBTQXY-Lobbyisten. Da wird man doch für CNN eine plausible Erklärung finden müssen. Für ARD und ZDF braucht man keine. Die berichten stattdessen lieber über die Befindlichkeit des Vetternwirtschaftsministers wegen der Verschiebung des Heizungsverschrottungsgesetzes bis nach den Sommerferien.

