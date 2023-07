Von MANFRED ROUHS | Unsere Straßennamen kommen und gehen mit der Zeit. In den 1930er Jahren wurden zahllose Straßen und Plätze in Deutschland nach Adolf Hitler benannt. Jüdische Namen verschwanden aus dem öffentlichen Raum. Nach 1945 mussten alle wieder umbenannt werden. Und in der DDR gab es in jedem noch so kleinen Kaff mindestens eine Ernst-Thälmann-Straße. Die werden seit 1990 immer weniger.

Die politische Ideologisierung des öffentlichen Straßenraums macht auch vor der angeblich offenen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland keinen Halt, die ja offiziös für sich beansprucht, gerade keinen von einer Ideologie geprägten Weltanschauungsstaat hervorgebracht zu haben.

Ihr Alltag lässt etwas anderes vermuten: und so ist im Berliner Stadtzentrum im Mai 2021 die Mohrenstraße von einer rot-rot-grünen Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung in Anton-Wilhelm-Arno-Straße umbenannt worden. Anton-Wilhelm-Arno war ein Gelehrter afrikanischer Herkunft, der im weltoffenen Preußen des 18. Jahrhunderts zu universitären Ehren gelangte.

Der Begriff des Mohren sei rassistisch und kolonialistisch, hieß es zur Begründung. Belegt ist diese Deutung nicht. Die Bezeichnung „Mohr“ für einen Mauretanier oder für andere Menschen mit dunkler Hautfarbe ist veraltetes Deutsch. Der Historiker Götz Aly betont, der Straßenname würde Mohren nicht abwerten, sondern sie im Gegenteil hervorheben, gerade so, wie die Jüdenstraße, der Gendarmenmarkt, der Kadettenweg und der Hugenottenplatz nicht Juden, Polizisten, angehende Soldaten und Hugenotten anprangern, sondern an sie in Ehren erinnern würden.

Solche feinsinnigen Überlegungen dürften den Intellekt und das historische Verständnisvermögen vieler Kommunalpolitiker überfordern.

Sechs Anwohner haben gegen die Straßenumbenennung geklagt. Einer von ihnen ist Götz Aly. Am Donnerstag verhandelt das Gericht ihre Klage, bei der vor allem formale Einwände gegen das Umbenennungsverfahren im Vordergrund stehen. Laut „Legale Tribune Online“ spricht dank einer übersichtlichen Sach- und Rechtslage viel für eine schnelle Entscheidung des Gerichts. Wir werden also sehr bald wissen, ob uns die Mohrenstraße doch noch erhalten bleibt.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.<

