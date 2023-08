Von DANIEL FISS* | Die AfD sei gefährlicher als die RAF, behauptete der 90-jährige ehemalige Minister Gerhart Baum (FDP) in einem Gespräch. Der vollständige Satz hat vielleicht lauten sollen: Die AfD ist gefährlicher als die RAF für die Pfründe der Altparteien, oder: … für die Konsensdemokratie, oder: … für die CDU.

Jedenfalls: Sie ist irgendwie gefährlich. Welche Strategien verfolgt das Establishment, um das Umfragehoch der AfD zu bremsen?

Das Umfragehoch der AfD hält weiter an. Vor ca. einem Jahr konnte sich die Partei in einem bisweilen ungebremsten Aufstiegstrend aus der zuvor langen Durststrecke im zehn bis 12 Prozent-Korridor befreien. Inzwischen hat man sich bei nahezu allen Umfrageinstituten fest über dem früheren Rekordwert von 18 Prozent im September 2018 verankern können.

An einigen, vor allem symbolisch wichtigen Wahlen wie der Landratswahl in Sonneberg oder den Bürgermeisterwahlen in Raguhn-Jeßnitz und Schwerin konnte in diesem Sommer gezeigt werden, daß der Umfragetrend auf der Mikroebene offenbar auch in realen Wahlerfolgen meßbar ist.

Dennoch bleibt für jeden äußeren Beobachter der Zweifel, daß es sich bei der aktuellen Wachstumstendenz womöglich doch nur um eine demoskopische Blase handeln könnte. Liegt das feste und langfristig zu haltende Wählerpotential tatsächlich bereits bei plus 20 Prozent? Oder handelt es sich immer noch um ein rein situatives Momentum, und die Partei wird voraussichtlich wieder auf 13 bis 16 Prozent eingedampft werden?

Ich habe in einem meiner letzten Beiträge bereits skizziert, daß das letztere Szenario nicht völlig ausgeschlossen werden darf. Es wird schon herausfordernd genug sein, zunächst überhaupt die strukturelle Basis für eine 20 Prozent-Partei aufzubauen. Allein in Brüssel und Berlin würde sich die Zahl der Mandatsträger bei einem solchen Bundesergebnis teilweise mehr als verdoppeln. Daran angeschlossen kommt der personelle Mehrbedarf an Wahlkreismitarbeitern, Referenten, Medienleuten und Organisatoren hinzu.

Vor allem aber braucht die Partei ein eigenständiges soziokulturelles Milieu, welches aus sich selbst heraus als politischer Magnet wirken kann, woraus schließlich auch robuste Stammwählerschaften erwachsen.

Die politischen und medialen Gegner der AfD befinden sich derzeit auf intensiver Ursachenforschung für das derzeitige Umfragehoch. Insbesondere in der Entwicklung von eventuellen Gegenstrategien des politmedialen Establishments haben sich einige zentrale Debattenstränge entwickelt, die auch von Seiten der AfD in die strategische Analyse mit einbezogen werden sollten.

Zusammengefaßt teilen sich diese auf zwei zentrale Bausteine, die wiederum eine weitere Subebene enthalten.

Auf der einen Seite steht die Ebene der repräsentativen Konkurrenzbildung. Das heißt, eine neue oder etablierte parteipolitische Alternative tritt in direkte repräsentative Konkurrenz zur AfD, besetzt deren Themenfelder und stößt in die eigenen Wählerräume vor. Hierdurch wird versucht, das existente Wählerpotential in neue Kanäle umzuleiten und in domestizierte Diskurskorridore einzubinden. Auf der anderen Seite geht es vor allem um die inhaltliche Eliminierung der entscheidenden Debattenstränge, an die die AfD andocken könnte und gleichzeitig um die Aufrechterhaltung der gesellschaftlich-metapolitischen Pariastellung.

*Im Original erschienen bei sezession.de. Dort gibt es auch die Fortsetzung dieses Textes (Teil 1 und 2) sowie hier Teil 3 und 4.

