Premiere im deutschsprachigen Fernsehen: Die Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, und der FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl im Doppelinterview bei AUF1! Und erstmals dürfen die beiden auch wirklich ihre Argumente vorbringen und frei sprechen. Was läuft in Deutschland und Österreich wirklich falsch? Können Wahlen überhaupt etwas verändern und was würden AfD und FPÖ tun, um Deutschland und Österreich zu retten? Gibt es überhaupt noch Rettung? Es geht um die grundsätzliche Frage, betonen beide: Wird es in Zukunft wieder eine Politik für die eigene Bevölkerung geben oder wird weiter gegen das Volk regiert.

Like