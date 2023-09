Von MANFRED ROUHS | Die Toleranz wächst ja bekanntlich mit dem Abstand zu den Problemen. Normalerweise befürworten Linke und Grüne den Bau neuer Asylbewerberheime und müssen dies ja auch, weil sich ohne die entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten ihre Politik der offenen Grenzen nicht umsetzen ließe. Was aber, wenn ihnen und ihrer Stammwählerschaft ein Asylbewerberheim direkt in den Schicki-Micki-Kietz gesetzt werden soll?

Dann werden auch Rote und Grüne panisch. Wie jetzt gerade in Berlin-Pankow.

Dort hat die landeseigene Gesobau AG (Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau) bewiesen, wie integrant und absurd es in der Wohnungsbaupolitik zugehen kann. Neben Gründerzeithäusern in Pankow betreibt der Konzern u.a. die als asozial geltenden Hochhausklötze im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf, einem gealterten Prestigeprojekt westdeutscher sozialistischer Wohnungsplanung, das in den 1960er und 1970er Jahren den DDR-Plattenbauten Konkurrenz machen sollte.

Diese Gesobau AG also, das Vollstreckungsorgan linker Wohnungsbaupolitik in Berlin, stellte in Pankow bei den Behörden den Antrag, eine Grünfläche zwischen ihren bereits bestehenden Wohnimmobilien an der Ossietzkystraße, zwischen Schlosspark und Kirche, bebauen zu dürfen. Dafür hätten knapp 40 Bäume gefällt werden müssen. Der Antrag wurde abgelehnt.

Also beantragte die Gesobau AG an gleicher Stelle etwas anderes: Den Bau von zwei Gebäuden für die Unterbringung von rund 400 Asylbewerbern. Da waren dann die Bäume nicht mehr so wichtig. Dieser Bauantrag wurde von der Verwaltung genehmigt.

Aber, oh Wunder: Die rot-grünen Gut- und Bessermenschen, die an der Ossietzkystraße in Berlin-Pankow leben, sind zwar die größten überhaupt denkbaren Befürworter einer humanen Unterbringung von Flüchtlingen. Aber bitte woanders und nicht bei ihnen vor der Haustüre!

Die rot-grüne Anwohnerschaft lief gegen die Baupläne Sturm. Und die rot-grünen Kommunalpolitiker standen und stehen ihnen bei und lehnen den Bau des Asylbewerberheim-Komplexes geschlossen ab.

Stefan Peter fragt dazu in der „B.Z.“: „Warum sind die Einwände gegen ein Asylheim nur in Pankow legitim?“. Und er stellt die übergeordnet spannende Frage: „Wann geben sie endlich zu, dass der ungehinderte Massenzustrom von Flüchtlingen den Bedarf für neue Unterkünfte nie abreißen lassen wird?“

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like