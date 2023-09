Von WOLFGANG HÜBNER | Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, hatte vor einigen Wochen mediales Aufsehen erregt mit seinem Vorschlag, das individuelle Asylrecht abzuschaffen und stattdessen eine Kontingentlösung zu finden. Frei hatte das plausibel begründet, was übrigens ja auch keine schwere Übung ist.

Nun hat der gleiche Herr Frei einen Antrag von CDU/CSU zur Begrenzung der Migration vorgelegt. Darin ist jedoch weder von seiner Asylrecht-Initiative noch von dem aktuellen Vorstoß des CSU-Vorsitzenden Markus Söder für eine jährliche Obergrenze für Migration die Rede.

Damit hat die Union erneut ihre Rolle als systemgerechte Scheinopposition eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In dem Antrag werden nämlich lediglich mehr Grenzkontrollen und die Erhöhung der Zahl sicherer Herkunftsländer gefordert. Mit diesem Kleinkram werden die routinierten Experten für Bevölkerungsaustausch in der Ampel-Regierung keine Schwierigkeit haben, was letztlich auch der Sinn des lächerlichen Antrags ist. Wirklich bemerkenswert an dem Antrag von CDU/CSU ist nur die Begründung, warum in diesem von dem Vorschlag von Frei nichts mehr zu sehen ist.

Er sei, so Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, „derzeit in Deutschland nicht durchzusetzen. Daher wäre es ein falsches Signal“. Aha. Diese „Logik“ bringt ganz neue Aspekte in den Parlamentarismus: Es werden von der Opposition künftig nur noch Anträge gestellt, die in Deutschland bzw. dem Bundestag durchsetzbar sind. Wird das die Regel, dann braucht es auch keine Opposition mehr zu geben, was die Steuerzahler immerhin viel weniger Diäten kosten würde. Und wäre es nicht ein richtiges Signal, zögen CDU und CSU umgehend die Konsequenzen aus ihrer Begründung? Deutschland würde nichts fehlen!

Was die so schnell verschwundenen Vorschläge der Herren Frei und Söder betreffen, lagern diese im Zimmer der Fraktionsführung nun in einer völlig überfüllten Schublade mit der Bezeichnung „Tricksen, Blenden, Täuschen“. Fähigkeiten, die immerhin noch dazu reichen, stärkste politische Kraft in Deutschland zu sein.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

