In Nordhausen in Thüringen wird am Sonntag vielleicht der bundesweit erste AfD-Oberbürgermeister gewählt. Die CDU, die FDP und die unterlegene SPD-Kandidatin bleiben vor der Entscheidung auffällig still. Prophets Gegenkandidat, der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann, kam – weit abgeschlagen hinter Prophet mit 42,1 – im ersten Wahlgang vor zwei Wochen nur auf 23,7 Prozent der Stimmen. Im Unterschied zu anderen vergleichbaren Stichwahlen mit AfD-Kandidaten – wird Buchmann wegen Streitereien nicht von den anderen Blockparteien unterstützt.

