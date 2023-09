Von MEINRAD MÜLLER | Man stelle sich vor, ein Hering wird in den kalten Gewässern Russlands gefangen, findet den weiten Weg nach Indien und wird dort zum Rollmops verarbeitet. Voilà, der Fisch hat die Nationalität gewechselt. Ein genialer Schachzug, der russische Hering (das Rohöl) wird zum indischen Rollmops (das Gasöl) und unterliegt nicht mehr den EU-Sanktionen. Das Gasöl wird dann hierzulande zu Benzin, Diesel und Heizöl verarbeitet. Tausende von Öltankern schippern deswegen um den halben Globus.

Deutschland, (noch) die Lokomotive Europas, steht vor einem Dilemma epischen Ausmaßes, denn die bisherigen Pipelines sind gekappt. Und wer kommt zu Hilfe? Unerwartet Indien, das Land der Gewürze und des Yoga. Es importiert billiges russisches Öl in Mengen, die es selbst nicht verbrauchen kann und fungiert als Zwischenhändler für Deutschland. Ein Meisterstück politischer Heuchelei. Indien ist Deutschland zudem wohlgesonnen, erhielt es doch 2022 über 987 Millionen Entwicklungshilfe.

Das Statistische Bundesamt meldet:

„Der Anstieg ist deutlich: In den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden nun Mineralölerzeugnisse im Wert von 451 Millionen Euro aus Indien nach Deutschland eingeführt. Das waren 2,4 Prozent aller deutschen Importe von Mineralölerzeugnissen in diesem Zeitraum. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 37 Millionen Euro“.

Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 umfasst 214 Seiten, doch dem aufmerksamen Leser entgehen diese Artikel wohl kaum.

Artikel 3m

(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten

c) nicht für den Erwerb, die Einfuhr oder die Weitergabe von Rohöl, das auf dem Seeweg transportiert wird und von Erdölerzeugnissen gemäß Anhang XXV, wenn diese Waren ihren Ursprung in einem Drittland haben und nur in Russland verladen werden, aus Russland abgehen oder durch Russland durchgeführt werden, sofern

die Waren nichtrussischen Ursprungs sind und nicht in russischem Eigentum stehen,

Artikel 3n

(6) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 4 gelten nicht

a) ab dem 5. Dezember 2022 für Rohöl des KN-Codes 2709 00 und ab dem 5. Februar 2023 für Erdölerzeugnisse des KN-Codes 2710, die ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausgeführt wurden, sofern der Einkaufspreis je Barrel für diese Erzeugnisse die Preise gemäß Anhang XXVIII nicht übersteigt,

b) für Rohöl und Erdölerzeugnisse gemäß Anhang XXV, wenn diese Güter ihren Ursprung in einem Drittland haben und nur in Russland verladen werden, aus Russland abgehen oder durch Russland durchgeführt werden, sofern die Güter nichtrussischen Ursprungs sind und nicht in russischem Eigentum stehen.

Fazit

Was wir hier sehen, ist nicht weniger als eine Irreführung der Verbraucher. Deutschland und Indien tanzen in einem komplexen Ballett von Angebot und Nachfrage. Wenn Sie das nächste Mal im Supermarkt einen Rollmops kaufen, werden Sie womöglich an diesen Bericht erinnert.

Meinrad Müller (69), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier.

