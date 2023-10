Von WOLFGANG HÜBNER | Ach, gib uns unsern alten Bismarck wieder! Diesem Seufzer kann sich nicht verweigern, wenn erneut in Deutschland nicht die nüchterne interessengeleitete politische Vernunft, sondern Emotionen, Sympathien oder Schuldgefühle in dritter oder vierter Generation die Außenpolitik bestimmen. Nach der inzwischen krachend gescheiterten Parole von der Ruinierung Putins im „russischen Angriffskrieg“ gegen die Ukraine, ist die Bundesregierung drauf und dran, auch im blutigen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern den falschen Weg zu wählen.

So richtig es war und ist, die verabscheuungswürdigen Schlächtereien der Hamas rund um Gaza zu verurteilen, so notwendig ist es aber auch, das eklatante Versagen der israelischen Führung nicht mit der moralischen Unterstützung von langfristig verhängnisvollen Rachemaßnahmen zu bemänteln helfen. Die Deutschen im Jahr 2023 haben weder an dem Konflikt in der Ukraine noch an dem in Israel Schuld oder tragen dafür Verantwortung. Ohnehin ist Deutschland weder militärisch noch vom diplomatischen Gewicht her in der Lage, etwas Entscheidendes in diesen Kriegen zum Guten hin zu bewegen.

Die Tatsache, dass Deutschland wegen des Holocaust in der NS-Diktatur zu Israel besondere Beziehungen hat, darf nicht zu dem Fehlschluss führen, unter allen Umständen sich in konkreten Situationen hinter die Führung in Jerusalem zu stellen. Das ist umso weniger wegen der verhängnisvollen deutschen Einwanderungspolitik möglich. Wer über viele Jahre Heerscharen extrem judenhassender Migranten über die Grenze lässt, muss außenpolitische Positionen auch unter möglichen innenpolitischen Konsequenzen prüfen.

Diese Schlussfolgerung mag dem einen oder anderen sauer aufstoßen. Doch Realitätsverweigerung hilft nicht weiter. Dass die am Dienstag eröffnete Frankfurter Buchmesse mit gleich mehreren Eklats begann, weil von verschiedener Seite eine zu große Gewichtung auf die israelische Position kritisiert wird, sollte ein Warnzeichen sein. Und Deutschland macht sich außenpolitisch lächerlich, wenn seine derzeitige Außenministerin nach Tel Aviv fliegt, sich schreckliche Fotos von dem Massaker anschaut, weint und wieder abreist.

Falls aktuelle Meldungen über die verheerenden Folgen der Bombardierung eines Krankenhauses in Gaza zutreffen sollten: Will dann die deutsche Außenministerin auch wieder einen Besuch vor Ort machen und weinen? Zumindest Bundeskanzler Scholz dürfte wissen, wie schwerwiegend die Folgen für Deutschland bei einer weiteren Eskalation des Konflikts sein können. Neben seinem Pflichtbesuch in Israel ist er offenbar bemüht, mit arabischen Gas- und Öllieferanten im Gespräch zu bleiben. Denn ein Lieferboykott würde die Wirtschaftskrise in Deutschland gefährlich vertiefen.

Interessengeleitete nationale Außenpolitik eignet sich nicht für medial effektvolles Gefühlskino. Das müssen übrigens auch noch einige im patriotischen Lager begreifen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

