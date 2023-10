Unmenschen haben die Fähigkeit, aus ihrer Gefühllosigkeit gegenüber ihren Opfern auch noch Witze machen zu können. Vielleicht kann man nur so seine Entfremdung aushalten, dass man kein Mensch mehr ist und es im Grunde auch nicht mehr werden kann, und das auch weiß.

Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, hat sich einen Spaß daraus gemacht, einen Angriff auf Tino Chrupalle ins Lächerliche zu ziehen. Auf X postete er ein Stück Kuchen mit AfD-Logo, das er „Opferrolle“ nannte. Die Aussage: Die Opfer, Chrupalla und Weidel, täuschten einen Angriff oder Angriffspläne nur vor oder würden sich wehleidig aufführen, wenn da mal nur eine Spritze mit krank machender Substanz verabreicht wurde.

Ulrich Reitz vom Focus hat dies so gut eingeordnet (im Video), dass wir ihn hier ausführlich zitieren:

„Nach allem, was wir wissen, hat es tatsächlich einen Anschlagsversuch gegeben oder einen Anschlag, ein Attentat gegeben auf den AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla. In dem Arztbrief aus der Klinik Ingolstadt, in der er gewesen ist, in dem Arztbrief steht, dass eine Einstichstelle gefunden worden ist und eine Flüssigkeit injiziert worden ist. Insofern scheint mir der Fall erst mal klar zu sein.

Und bei Alice Weidel ist es so, dass das Bundeskriminalamt zwar eine Stellungnahme abgegeben hat, wonach eine Gefährdungslage vor einem Wahlkampfauftritt nicht gegeben sei. Anders ist es aber in der Schweiz gelaufen, dem Wohnort von Alice Weidel und ihrer Partnerin und ihrer Kinder, wonach die Schweizer Polizei diese Gefährdungslage festgestellt hat. […]

Ich fand’s hämisch, dass Bodo Ramelow, der immerhin Ministerpräsident ist, eines Bundeslandes, Thüringen, der ein Stück Kuchen gepostet hat und dann Opferrolle dazu geschrieben hat. Das ist ist blanke Häme. Ich fand auch wenig hilfreich de Stellungnahme des SPD-Politikers Stegner oder die der Grünen Künast, die von Fake-News schon geschrieben hat, als die Ermittlungen noch gelaufen sind. Das kann man nicht machen.“

Danke für diese klaren Worte, Ulrich Reitz!

Like