In diesen Tagen, immer im Oktober, jährt sich die Gründung der größten deutschen Bürgerbewegung PEGIDA. Am 11. Oktober 2014 gegründet, um am 20. Oktober 2014 erstmals auf der Straße Präsenz zu zeigen. Neun Jahre Protest, neun Jahre Widerstand.

Kritiker warfen PEGIDA Schwarzmalerei vor, die Anhänger ahnten von Anfang an: es wird ein langer Weg. Aus heutiger Sicht auf die vergangenen, teils sehr turbulenten Jahre, lässt sich erkennen, die Kritiker sind verstummt und räumen durch „eigene“ Forderungen indirekt ein, dass PEGIDA bei allen Prognosen recht behielt.

243 mal PEGIDA

Nach über einem Jahr Demopause steigt das PEGIDA-Team um Lutz Bachmann, Siegfried Däbritz und Wolfgang Taufkirch am 6. November wieder ins Versammlungsgeschehen ein, natürlich mit einem gewaltigen Paukenschlag.

Alles, was patriotische Beine hat, wird am Montag, den 6. November in Dresden unterwegs sein, denn zum einen ist kein Geringerer als Björn Höcke zu Gast auf der PEGIDA-Bühne, zum andern vereinen sich die Protestbewegungen von PEGIDA und DRESDEN VEREINT nach deren Auftaktkundgebung ihres ebenso prominenten Gastes Andreas Kalbitz.

Ein gemeinsamer Spaziergang durch Dresden soll Einigkeit und Stärke zeigen. Der ohnehin bemerkenswerte Zusammenschluss der kleineren Bürgerbewegungen zu DRESDEN VEREINT wird zusammen mit PEGIDA auf die Runde gehen – in Dresden wird einmal mehr Geschichte geschrieben.

Seien Sie dabei! PEGIDA startet ab 18.30 Uhr am Schlossplatz, DRESDEN VEREINT um 19 Uhr am Kulturpalast.

» Telefonische Infos gibt es unter 0162-7540442 oder unter www.pegida.de

