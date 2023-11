Von MANFRED ROUHS | Asylbewerber bringen offenbar mehr Geld ein als deutsche Senioren. Folgerichtig hat die Stadt Baden-Baden in bislang 20 Wohnungen des Schwarzwaldwohnstift, einem Seniorenheim im Stadtteil Lichtental, Asylbewerber und Obdachlose untergebracht. Zuvor hatten die Eigentümer in mehreren Fällen Räumungsaufforderungen an Senioren versendet, die Vormieter eines Teils dieser Wohnungen waren.

In anderen Wohnungen dieser Einrichtung leben nach wie vor betagte Deutsche. Sie wurden nach ihrer Meinung über die Veränderung bei der Zusammensetzung ihrer Mitbewohner Schwarzwaldwohnstift nicht gefragt.

Dietmar Späth, der parteilose Oberbürgermeister von Baden-Baden, gibt sich nach einem Bericht der Zeitung „Badische Neueste Nachrichten“ ahnungslos. Ihm sei nicht bekannt gewesen, dass Bewohner des Stifts dazu aufgefordert wurden, auszuziehen und den Asylbewerbern und Obdachlosen Platz zu machen. „Von diesen Aufforderungen wussten wir nichts. Das versichere ich.“

Gedächtnisschwund und die Fähigkeit zum Wegschauen scheinen sich zu einer weit verbreiteten Politikerkrankheit in Deutschland zu entwickeln. Was Olaf Scholz im Großen treibt, das macht der Oberbürgermeister von Baden-Baden im Kleinen.

Dabei geht es allerdings gar nicht darum, austauschbare politische Akteure als Einzelpersonen zu entlarven. Bemerkenswert und Erläuterungsbedürftig ist vielmehr die politische Strategie, dreist zu behaupten, dass überall dort, wo Fremde auf Kosten des Steuerzahlers einquartiert werden, keine Einheimischen weichen müssten, weil die ohnehin wegsterben würden.

Der Schwarzwaldwohnstift in Baden-Baden wird so zu einer Miniatur der deutschen politischen Verhältnisse. Und beispielhaft ist dabei auch die Geduld, mit der sich die Senioren aus ihrem Stift verdrängen lassen. Leon Meyer-Vogelfänger, der selbst in dem Stift wohnt, hat ein paar Unterschriften für den Erhalt der Einrichtung gesammelt. Die werden in der Rundablage landen. Von Widerstand ist bislang nichts bekannt geworden.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

