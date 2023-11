In Thüringen steht die AfD nach jüngsten Umfragen bei 34 Prozent und ist mit enormem Vorsprung die stärkste Partei in der Gunst der Wähler. Kein Wunder also, dass Björn Höcke beim Landesparteitag am Sonnabend zum Spitzenkandidaten gewählt wurde. COMPACT-TV war dabei und hat den potentiell nächsten Ministerpräsidenten über seine Pläne und seine Lageeinschätzung interviewt. Was in den ersten 100 Tagen einer AfD-Regierung passieren würde und welche Rolle eine Klage gegen die Bundesregierung in diesem Szenario spielt, erfahren Sie jetzt von Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

Like