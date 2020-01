Von WOLFGANG HÜBNER | Bislang weitgehend unbeachtet in den konformistischen, aber auch in den kritischen Medien Deutschlands, formiert sich eine immer vielfältigere Volksopposition. Wenn es dieser gelingt, den Protest gegen die fortschreitende Verwandlung des Staates in eine Art Ökodiktatur zu stabilisieren und in massiven öffentlichen Aktionen zu manifestieren, kann das größere Wirkung erzielen als jede noch so gute parlamentarische Arbeit patriotischer Kräfte.

Am weitesten fortgeschritten sind die Landwirte-Initiativen „Land schafft Verbindung“ und „Wir haben es satt“. Mit ihren eindrucksvollen Protestaktionen in den Städten haben sie viel Aufmerksamkeit erzwungen und insbesondere CDU/CSU, aber auch die Grünen in erhebliche Verlegenheit gestürzt. Zwar gibt es noch erhebliche Unterschiede in der Ausrichtung der Biobauern von „Wir haben es satt“ und den eher konventionell arbeitenden Landwirten von „Land schafft Verbindung“. Doch gemeinsam ist ihnen der Widerstand gegen eine ruinöse Agrarpolitik.

Großen Anklang hat die spontan als Reaktion auf die Klimabewegung gegründete Facebook-Initiative „Fridays for Hubraum“ gefunden. Weit über 500.000 Autofahrer bekennen sich inzwischen zu dieser Gruppe. Laut ihren Initiatoren bereitet „Fridays for Hubraum“ im Frühjahr 2020 Aktionstage in Deutschland vor und will Landesgruppen aufbauen. Sollte es tatsächlich gelingen, tausende von Autobesitzern gegen die multimedial geschürte Klimahysterie auf die Straßen zu bringen und aus einer Facebook-Aktion einen aktionsfähigen organisatorischen Zusammenschluss zu formen, kann die herrschende Politik das nicht ignorieren, sondern muss das fürchten.

Weit in ganz Deutschland verbreitet sind Organisationen und Initiativen der Windkraftgegner. Ihr hartnäckiger, wachsender Widerstand gegen die immer mehr die Landschaften verunstaltenden gigantischen Windräder mit unabsehbaren Folgen für Menschen, Vögel und Insekten ist allen Betreibern der „Energiewende“ ein großes Ärgernis. Doch die lokale und regionale Verwurzelung der Gruppen der Windkraftgegner sowie ihre Sympathien in der Bevölkerung machen sie zu einem ernsthaften Hindernis für die Pläne der politischen und gesellschaftlichen Kräfte hinter der „Energiewende“.

Auch im sozialen Bereich findet Bewegung statt. Unter dem Titel „Fridays gegen Altersarmut“ finden sich offensichtlich immer mehr Menschen zusammen, die von diesem Megathema der Zukunft, das aber auch schon in der Gegenwart aktuell ist, beunruhigt werden. Ob die geplanten Mahnwachen dieser Initiative Erfolg haben werden, kann zwar bezweifelt werden. Aber der erkennbare Zuspruch bei diesem Thema zeigt, dass immer mehr Menschen eine Existenzgefährdung erkennen, für die die etablierten politischen Kräfte keine Lösung haben.

Alle diese hier kurz vorgestellten Ansätze der neuen Volksopposition sind noch mehr oder weniger instabil. Aber sie sind Reaktionen auf Probleme und Entwicklungen, die den Interessen großer Bevölkerungsgruppen entgegengesetzt sind. Alle diese Bewegungen wollen und müssen parteipolitisch unabhängig sein, um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Es ist gleichwohl geradezu die Pflicht patriotisch gesinnter Personen und Organisationen, in diesen Bewegungen konstruktiv mitzuarbeiten und damit Vertrauen und Einfluss zu gewinnen. Doch sollte keinesfalls versucht werden, diese volksoppositionellen Ansätze politisch zu instrumentalisieren.

Das ist umso wichtiger, weil in allen hier vorgestellten Initiativen bereits versucht wird, „Rechte“ zu identifizieren und auszugrenzen. Denn die politische Linke hat die Bedrohung durch die neue Volksopposition bereits erkannt und versucht eifrig, diese zu spalten, indem Verdacht gestreut wird, es finde eine Unterwanderung von „rechten“ Kreisen, speziell der AfD, statt. Auch wenn die Linke mit dieser sattsam bekannten Masche sicher einige Erfolge hat: Keine dieser neuen volksoppositionellen Bewegungen ist im Wesen links, sondern sie alle sind deshalb „rechts“, weil sie real und realistisch auf Entwicklungen reagieren, die dem deutschen Volk schaden.

