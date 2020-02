Nach den turbulenten Szenen am Freitag bei der BPE-Kundgebung in Lübeck (Stürzenberger: „So schlimm wie in Lübeck wars noch nirgendwo!“) geht es heute ab 12 Uhr – wohl auch nicht „ruhiger“ – weiter mit der Deutschlandtour der Bürgerbewegung Pax Europa in Hamburg. Wie von vor Ort zu hören ist gibt es dort auch schon ein massives Polizeiaufgebot – berittene Polizei und ca. 150 Polizisten -, die die Veranstaltung mit PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger vor der gewaltbereiten Terrororganistaion „Antifa“ beschützen muss. Es übertragen gleich zwei Youtuber – EWO und PatriotOnTour – LIVE. Wir wünschen „gute Unterhaltung“!