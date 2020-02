Wir erleben in Thüringen gerade eine Neuauflage des altbekannten Spiels „Alle gegen Einen“. Alle: Das sind die Gutmenschen, die Altparteien, die Zivilgesellschaft, die nicht akzeptieren wollen, dass es in Deutschland eine Alternative zur Alternativlosigkeit gibt, und zwar auf allen Politikfeldern. Der Eine: Das sind wir, und an unserer Spitze sind das diejenigen Politiker, die in Erfurt, Berlin und anderswo ihren Mann stehen.

Dass das AfD-Spitzenpersonal aus gebildeten, strategisch und politisch klugen Köpfen besteht, ist keine Frage. Das behaupten die anderen Parteien von ihren Spitzeneuten zwar auch immer, aber die AfD kann das auf eine schlagende Art nachweisen: Björn Höcke, Alexander Gauland und Alice Weidel sind in jüngster Vergangenheit mit Büchern hervorgetreten und haben ihre politische Einstellung dadurch klug und offen vorgestellt.

Fangen wir mit Björn Höcke an, denn er treibt in Thüringen seit zwei Tagen die Altparteien vor sich her. Höcke steht in seinem Gesprächsband „Nie zweimal in denselben Fluß“ Rede und Antwort – wir erleben den politischen Höcke, den Geschichtslehrer, den Privatmann, den Leser, den Populisten. Gesprächsbände sind grundsätzlich ein sehr lebhaftes und direktes Format, man findet sozusagen ins Gespräch und formuliert die Fragen mit. Ärgerlich wäre ein schlechter Fragesteller – jemand also, der ohne Lebendigkeit und echtes Interesse einen Katalog abarbeitet. Aber so ist es in Höckes Buch ganz und gar nicht.

Dass Höcke da ein Brett vorgelegt hat, zeigt sich an den verzweifelten Bemühungen seiner Gegner, aus diesem Buch Stellen herauszuklauben, die für die vermeintliche Verfassungsfeindlichkeit Höckes stehen sollen. Was da zutage gefördert wird, ist läppisches Zeug – ein peinlicher Vorgang, und zu hoffen bleibt nur, dass die Stellensucher das Buch wenigstens gründlich lasen: Sie wissen dadurch, dass sie lügen, und so etwas bleibt auf Dauer nicht ohne Wirkung. Sehr lesenswert aus derselben Reihe ist das Gesprächsbuch mit Matteo Salvini – hier mehr Informationen.

Alexander Gauland ist sicher der AfD-Politiker mit den bisher meisten Veröffentlichungen. Er ist Historiker, großer Anhänger des Preußentums und als Redner für die ruhigen, grundsätzlichen Vorträge da. Drei dieser wegweisenden Reden hat nun der Antaios-Verlag von Götz Kubitschek unter dem Titel „Nation, Populismus, Nachhaltigkeit“ in die berühmt-berüchtigte Essay-Reihe „kaplaken“ aufgenommen. In dieser Reihe ist so ziemlich alles erschienen, was an konservativer Theorie und Begriffsarbeit wichtig ist. Die ganze Reihe kann man hier einsehen.

Kommen wir zu Alice Weidel. Sie ist im Gegensatz zu Höcke und Gauland keine Konservative von Haus aus, sondern war in der freien Wirtschaft unterwegs und hatte Spitzenpositionen in internationalen Unternehmen inne. In ihrer Streitschrift „Widerworte. Gedanken über Deutschland“ skizziert sie eine alternative Politik und berichtet von ihrer Motivation, überhaupt aufs politische Schlachtfeld zu ziehen. Diese Begründungen werden viele Leser teilen können.

