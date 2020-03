Von DR. VIKTOR HEESE | Der Medienrummel um den Siemens-Aufsichtsposten für die Ökogöre Christina Neubauer war erst der Anfang. Er zeigte dennoch, wie „führungserbärmlich“ die deutsche Wirtschaft geworden ist. Politisch korrekte DAX-Bosse von Siemens, Volkswagen oder Vonovia („Knechte“) knickten reihenweise vor dem Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe („Raubritter“) ein, rechtfertigen sich in Talk-Shows und glauben, ihre Investoren würden das nicht sehen. Gelegenheit macht Diebe – besagt ein Sprichwort. Jetzt wollen die ermutigten Berufsökologen sogar die Genehmigung für das Großprojekt Nord Stream 2 prüfen.

Die „Dax-Knechte“ zeigen seit langem Schwäche

Die Ansteckung mit der politischen Korrektheit begann bei den DAX-Bossen mit ihrem erzwungenen Bekenntnis zu Fridays for Future und den Zugeständnissen zum Klima-Wahnsinn. Die Hälfte der 30 Konzernchefs wurde schnell infiltriert und zeigte „viel Verständnis“ für die Ökologen.

Auch ohne ein Wirtschaftsstudium leuchtet aber ein, dass der sich ausbreitende Auflagen- und Kontrollwahn der leistungsscheuen Klimaretter – massiv unterstützt durch Grüne und Linke – und die Urteilsfreude deutscher Gerichte, gravierende Standortnachteile bringen müssen. Auslandsinvestoren beobachten genau die weitere Entwicklung.

Ob die Wirtschaft, Politik und die Justiz in der jetzigen Corona-Krise und dem Börsencrash bald zur Raison kommen, bleibt abzuwarten. Nach den neuesten Klagelüsten gegen Nord Stream 2 sieht es danach nicht gerade aus.

Woher kommt der Erfolg der Deutschen Umwelthilfe? Abzocken als Geschäftsmodell

Die Berufsabmahner von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) betreiben ihr Geschäft seit 1975, allerdings zunächst nur mit symbolischem Erfolg. Erst mit der höchstrichterlichen Legalisierung der neuen lukrativen Einnahmequelle, „Erträge aus ökologischer Marktüberwachung“ in 2018 durch das Bundesverfassungsgericht, kommt der gerade 361 Mitglieder zählende Verein so richtig in Fahrt.

Auch der Personalbestand der Berufsökologen steigt kontinuierlich an und ist in diesem Jahr auf 126 Mitarbeiter angewachsen (ohne Vorstand). Eine Top-Bezahlung von über 48.000 Euro für einen normalen Tarifangestellten – das sind 25 Prozent mehr als das Durchschnittsentgelt der Gesetzlichen Rentenversicherung – lockt weitere Ökorevoluzzer an. Die Außertariflichen verdienen mit einem Jahressalär von über 110.000 Euro etwa so viel wie unsere Bundestagsabgeordneten.

Seit 2002 haben sich demnach Bilanzsumme, Einnahmen und die Mitarbeiterzahl in etwa vervierfacht. Das zeigen die Finanzzahlen in den 38 Seiten starken Jahresberichten, die – einem professionellen Rapport ganz unähnlich – mit Eigenlob, Selbstüberschätzung, Anmaßung und Forderungen nur so strotzen.

Nachahmer in den Startlöchern

Wer vor deutschen Gerichten klagen darf und eine politisch korrekte Einstellung mit sich bringt, darf zuversichtlich sein.

Welcher der aktuellen 78 vom SPD-Justizministerium zugelassenen sogenannten qualifizierten Einrichtungen mit Klagerecht in Sachen Verbraucherschutz träumt nicht davon, so berühmt und mächtig wie die DUH zu werden? Wer möchte nicht Weltkonzerne und deutsche Großstädte (Essen & Co.) zittern lassen, unliebsamen Spitzenpolitikern die Leviten lesen und wegen der Nichteinhaltung der Dieselverbote mit Beugehaft drohen?

Von solch einem Status träumt wahrscheinlich der oft mit der DUH in Erscheinung tretende Dachverband Kritischer Aktionäre (DKA), eine seit 1986 existierende Einrichtung mit heute noch kleinen Bilanzverhältnissen, fehlender Klage-Berechtigung, aber erstaunlich gut vernetzt mit Mitgliedsorganisationen der Öko-Szene. Er vertritt gerade 1200 der drei Millionen deutscher Aktionäre. Macht aber wegen dieser Beziehungen viel Wirbel.

Die DKA-Webseite ist informativ und transparent – das muss neidvoll zugegeben werden. Sie liest sich wie ein fundiertes „Schwarzbuch“ der Deutschen Wirtschaft und führt auf, was ihr im globalen Maßstab wegen der Duldung von Klimasünden und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wird.

Das Dossier warnt dort die 43 deutschen Großunternehmen vor der Gefahr, was ihnen blühen kann, sobald Klagevoraussetzungen vorliegen. Jedem Aktionär ist die Lektüre unbedingt zu empfehlen. Hier erfährt er schnell, in welchen Punkten juristisches Ungemach und eventuelle Kursturbulenzen droht. Deutlicher lässt sich vergleichbares ideologisch geprägtes Belastungsmaterial nicht zusammentragen.

Fazit



Die nahende Rezessionsgefahr und die gerade einbrechende Börse sollten der letzte Weckruf für Politik und Wirtschaft sein, sich von den leistungsfernen Ökologen und willfährigen Gerichten nicht „erpressen“ zu lassen. Ohne ein Stopp dieser Aktivitäten wird sich die aktuelle Krise auch ohne Corona schnell verbreiten.

Dr. Viktor Heese ist Dozent und Fachbuchautor. Spezialisiert hat er sich auf dem Gebiet der Börsen und Banken. Für Börsenanfänger hat er das Buch „Fundamental- versus Charttheorie. Methoden der Aktienbewertung im Vergleich“ (Springer 2015) verfasst. Er betreibt die Blogs prawda24.com und finanzer.eu und gibt den Börsenbrief „Der Zinsdetektiv“ heraus. Heese kommt aus Masuren und lebt seit über 40 Jahren in Köln. Kontakt: heese1@t-online.de.