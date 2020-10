Von PETER BARTELS | Wer zählt die vergewaltigten Frauen? Wer die ermordeten „Kartoffeln“? Gerade wieder in Dresden. Terrorist ersticht Tourist! PI-NEWS berichtete groß …Springers längst tote WELT meldet es klein unter „Vermischtes“. Aber bei BILD bläst einer die Bäckchen auf…

Es muß ein gewaltiger Arschtritt gewesen sein, den Julian Reichelt (40), Chefredakteur der sterbenden BILD, sich da eingefangen hat. Am späten Donnerstag-Nachmittag (16:30 Uhr), veröffentlichte er „Ewigkeiten danach“ auf BILD-Online einen Kommentar: „Schluss mit Schutz von Terroristen!“. BILD selbst hatte diesmal gleich nach dem neuen Moslem-Mord Mittwoch und Donnerstag berichtet. Sogar „sensationell“ journalistisch: Mit Foto des Backpfeifengesichts mit der teuren Rasier-Frisur, (garantiert wieder „geistig verwirrt“). Diesmal sogar mit (abgekürztem) Namen: Abdullah A.H.H. (20), Aleppo, Syrien. Reichelt schrieb/schreibt:

„Auf offener Straße ersticht ein verurteilter Terrorist mit syrischer Staatsangehörigkeit einen arglosen Touristen. Er kann unbehelligt durch Dresden schlendern, weil er nicht nach Syrien abgeschoben werden darf. Obwohl er einen Anschlag angekündigt hat, wird er nicht 24 Stunden überwacht – und schlägt zu …“

Wenn jemand bei diesem Mörder einen gekauften „Deutschpass“ gefunden hätte – Reichelt hätte ihn selbstredend zum „Deutschen“ geadelt … Irgendwo, kurz vor dem Post Scriptum, hätte er dann vielleicht sogar zwischen zwei Klammern verdruckst „… mit syrischen Wurzeln…“geklemmt. Wie es seine gehorsamen Redakteure/Innen bei Irakern, Pakistani, Afghanen auch machen müssen, wenn Muttis Gäste wie so oft mal wieder vergewaltigt oder gemessert haben: „Mann“ mit südlicher Hautfarbe … Beim Schwarzafrikaner: „Mann“ mit dunklem Teint … Oder einfach nur „Mann“. Wenn der Täter aber ein weißer Bio-Deutscher ist, weiß BILD so gut wie immer: Name, Alter, Beruf, Foto. Und wenn er auch noch AfD-Mitglied/Wähler ist, kommen selbstredend Straße und Hausnummer dazu; man ist ja Journalist! Frau, Kinder, Opa, Oma, Privatsphäre hin oder her: Wehret den Anfängen …

Kalifat Deutschland

Was dann unter dem Namen Julian Reichelt kommt, hört sich natürlich nach einem Souffleur an… Nach Bibelforscher Mathias Döpfner, Springer-Vorstand, einst junger Feuilletonist der konservativen, heute längst präpotenten altlinken FAZ … Von SPRINGER-Witwe Friede (78) gerade mit einer Millionen-(Milliarden?)Mitgift in die „Hall of Money-Mogule“ gehimmelt, weil Mathias (57) sie so an den jungen Axel erinnere. Seufz … Dabei kassiert der gelernte Flötenspieler doch schon jährlich elf Millionen … Also plappert Reichelt wie ins Steno:

„Wenn wir jene beherbergen und schützen, die dieses Land mitsamt seinen Werten und seiner Entschlossenheit, Menschen zu beschützen, in die Luft sprengen wollen, wenn wir durch Schutz von Mördern den Mord an Menschen in unserem Land ermöglichen, dann schalten wir unsere freiheitliche Gesellschaft auf Selbstzerstörungsmodus. Dann bereiten wir der Auslöschung unserer Werte den Weg.“

„Kriegsheld“ Reichelt (Kriegsreporter?), der Syriens Präsident Assad bei jeder noch so lächerlichen Gelegenheit ohne schamrot zu werden „Schlächter“ nennt, heuchelt drauflos: „Es ist doch absurd: Während die Bundeswehr in Syrien dazu beiträgt, Terroristen zu töten, schützen wir eben jene Terroristen hier bei uns vor dem Krieg, den sie unserer Wertegemeinschaft erklärt haben. Davor, in das Kriegsgebiet zurückzukehren, das sie selbst mit geschaffen haben – und finanzieren ihnen auch noch ihre mörderischen Aktivitäten durch Sozialleistungen.“

Weh dem der abschiebt …

Um dann den Rächer der Witwen und Weisen zu geben: „Wer als Terrorist in Deutschland verurteilt wurde, weil er Deutschland … bekämpfen, terrorisieren und in ein Kalifat verwandeln will, darf in diesem Land keinen Platz mehr haben. Vollkommen egal, wie es in seiner Heimat aussieht.“

Und trötet pharisäerhaft in die Posaune von Jericho: „Wir können von unseren Soldaten nicht erwarten, dass sie in anderen Ländern für uns ihr Leben riskieren, während wir ihre … Feinde hier beschützen. Wer deutlich gemacht hat, dass er in Deutschland morden will, darf hier nicht mehr bleiben.“ Dann fordert das Kerlchen, was auch „Politiker“ der Allparteien-Agenda stets fordern, solange das Blut auf der Straße noch nicht getrocknet ist, ein Gesetz. Reichelt: „Dafür braucht es schnellstmöglich ein neues Abschiebegesetz.“

Nicht nur unsereiner weiß, dieses Abschiebegesetzt ist „seit immer“ da. Es wird nur im massenhaften „Einzelfall“ verbogen und verlogen. Von Merkel bis Drehhofer. Und ihren Vasallen, den „Reichelts“ von BILD bis „Spiegel“: Weh dem der lügt? Weh dem, der abschiebt! Die Geister, die sie riefen, werden sie nun nicht mehr los. Nie mehr …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER!-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.