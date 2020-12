Im Interview mit dem konservativen Sender WVW-TV aus Tennessee sagte Generalleutenant a.D. Thomas McInerney am Freitag, US-Spezialkräfte hätten in Frankfurt einen Server der Firma „Dominion Voting Systems“ beschlagnahmt, möglicherweise gegen den Widerstand anderer Einheiten der US-Regierung.

„Ich kann das noch nicht bestätigen, aber der ursprüngliche Bericht besagte, dass fünf US-Soldaten während dieses Einsatzes getötet wurden“, sagte McInerney im Gespräch mit Moderator Brannon Howse am Freitag. „Das ist sehr besorgniserregend, denn es war eine CIA-Operation.“

McInerney sagte, es sei ein „Staatsstreich“ im Gange. „So einen Hochverrat haben wir in unserer Geschichte noch nie erlebt.“ Präsident Trump dürfe das Weiße Haus nicht räumen, bis das amerikanische Volk „vollumfänglich erfahren hat, was hier los ist.“

McInerney erklärte auch die Herkunft des Begriffs „die Krake“, den Anwältin Sidney Powell zuerst in einem Interview mit Lou Dobbs auf Fox News am 13. November benutzt hatte. „Die Krake“ sei der Spitzname für das 305. Militärgeheimdienst-Bataillon aus Fort Huachuca, Arizona.

Die Klageschrift der Trump-Anwältin Sidney Powell in Michigan enthält die eidesstattliche Aussage eines ehemaligen Geheimdienstexperten des 305. militärischen Geheimdienstes, die die Verbindungen der Dominion-Server mit dem Iran und China nachweist.

Die Umfragen-Firma Edison Research, die mit Dominion zusammenarbeitete, zeigte eine Verbindung zu einem Server im Iran, so der anonyme Geheimdienstexperte. Edison arbeite ebenfalls mit der Firma BMA Capital Management in Pakistan zusammen, die ebenfalls mit dem Iran verbunden sei und dem Iran Zugang zu internationalen Finanzmärkten stelle.

Dominion Voting Systems habe ebenfalls Server-Verbindungen nach China, so die „Spiderfoot“-Analyse. Diese Analyse sei „zuverlässig“. Dominion habe 2019 eine Reihe ihrer Patente über HSBC Bank nach China verkauft. Die eidesstattliche Erklärung weist auch den linken-Antifa-Aktivisten und Dominion „Sicherheitschef“ Eric Coomer als einer dieser Patenthalter auf. In einer Antifa-Videokonferenz am 27. September soll Coomer gesagt haben, er werde „verhindern, dass Trump gewinnt“. Coomer ist seitdem verschwunden und von der Dominion-Webseite gelöscht.

Die linke Aktivisten-NGO „Indivisible“ zeige ebenfalls eine Server-Verbindung zur verwendeten „Scorecard“-Wahlmanipulationssoftware, so der Datenexperte. „Indivisible“ ist der Nachfolger der linken Organisation ACORN, die eng mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama verbunden ist. ACORN musste sich auflösen, nachdem der Undercover-Journalist James O’Keefe 2009 tiefgehende und skandalöse Korruption bei ACORN dokumentiert habe („Indivisible“ ist auch der Namensgeber für die deutschen „Unteilbar“-Demos, die von zahlreichen steuerfinanzierten „zivilgesellschaftlichen NGOs“ organisiert werden).

Die Firma „Smartmatic“ aus Venezuela liefere den „Backbone“ des Wahlsytems, so die Erklärung, analog zur „Cloud“. Die Firma SCYTL aus Barcelona, die auch die EU-Wahlen 2019 mitveranstaltet hatte, sei für „Sicherheit“ zuständig. SCYTL habe außerdem laut Dokumentation eine Funktion, um die Daten zu „schmücken“ und „glätten“, so der Zeuge.

„In meiner professionellen Meinung stellt diese eidesstattliche Erklärung eindeutige Beweise dar, dass Dominion Voting Systems und Edison Research durch unbefugte Parteien wie China und Iran kompromittiert wurden. Diese Firmen haben auf fahrlässige Weise ausländischen Mächten Datenzugriff erlaubt und ihnen vorsätzlich Zugang zu ihrer Infrastruktur gewährt, um Wahlen zu überwachen und manipulieren, darunter die aktuelle US-Präsidentenwahl. Dies stellt ein völliges Versagen in Bezug auf die Gewährleistung grundlegender Datensicherheit dar. Das ist keine technische Frage, sondern eine Frage der Sicherheit und Ordnungspolitik; wenn diese Fehler nicht behoben werden, werden die Bürger der USA in Zukunft kein Vertrauen in die Sicherheit ihrer Wahlen haben können“, so der Zeuge.

Während die Mainstream-Medien den Wahlbetrug in USA totschweigen, berichten in Deutschland nur alternative Medien wie PI-NEWS, jouwatch, Freie Welt, Epoch Times und Science Files darüber.

Die Zeugin Dr. Linda Lee Tarver bei der Anhörung am Dienstag zur jahrzehntelangen Wahlmanipulation in Michigan: