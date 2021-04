Jede Partei braucht ihr politisch nahe stehende Medien, ein Sympathisanten-Umfeld und sogenannte Vorfeldorganisationen, aus denen sie Unterstützung, Personal und geistige Anregungen ziehen kann. Ebenso dienen solche Strukturen als Transmissionsriemen und Bindeglied zur jeweiligen Kernwählerschaft. Die etablierten Parteien exerzieren das seit Anbeginn mustergültig durch und wissen darum nur zu gut, warum sie die AfD am liebsten komplett isolieren (und später dann aufspalten) würden. Mittel der Wahl ist dafür wieder mal der Verfassungsschutz. Durch seine Einstufungen, besonders in den letzten Jahren unter dem CDU-Vollstrecker Thomas Haldenwang, soll sich die AfD aus Angst vor „Kontaktschuld“ am besten selbst von allem und jedem distanzieren. Einer der wenigen führenden AfD-Politiker, der dieses miese Spiel durchschaut hat und sich öffentlich dazu äußert, ist Björn Höcke. Nach seinem fulminanten Auftritt beim AfD-Bundesparteitag in Dresden hat er sich auf seiner Facebook-Seite nun auch dieses Themas offensiv angenommen:

Wir haben Freunde.

Und die brauchen unsere Unterstützung.

Seitdem die Alternative für Deutschland in die Parlamente einzog, befindet sich der politische Betrieb im Umbruch. Erstmals bekamen große Teile der Gesellschaft wieder eine Stimme im Plenum, die lange aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen waren. Die Sehnsucht nach einer politischen Alternative ist groß, die junge Partei hatte von Anfang an viele Freunde und Unterstützer, auch wenn sich nicht alle selbst im Rahmen der Partei organisierten.

Diese Unterstützung trug wesentlich für den rasanten Erfolg unserer Partei bei.

Wir müssen uns dabei auch immer bewußt machen, daß die ersten Wahlerfolge zunächst einmal ein Vertrauensvorschuß waren. Erstmals haben wir nun im Westen bei Landtagswahlen erlebt, daß sich Wähler wieder enttäuscht von der AfD abwenden, wenn sie das Gefühl haben, die AfD sei inzwischen genauso abgehoben und arrogant wie die Altparteien.

Viele unserer Abgeordneten sind neu im politischen Geschäft. Einige hatten wohl die Vorstellung, es sei damit getan, daß die Partei mit guten Ergebnissen in die Parlamente gewählt wird. Und einige denken wohl noch immer, dieses Projekt sei ein Selbstläufer. »Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit«, heißt es ja auch im Grundgesetz. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Längst haben inzwischen Lobbygruppen und die sogenannten Nichtregierungsorganisationen (NRO/NGO) einen weitaus größeren Einfluß auf die gesellschaftliche Meinungsbildung als Parteiprogramme.

Alle Altparteien haben Strukturen geschaffen, die der Verstetigung ihrer Macht dienen und mit denen sie sich die Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs sichern wollen. Bei der SPD ist es zum Beispiel das weit verzweigte Verlagswesen, in vielen Regionen gibt es keine andere Lokalzeitung, als jene mit SPD-Beteiligung. Traditionell ist die enge Verbindung zu Gewerkschaften. Die Union ist besonders gut über Mittelstandsvereinigungen mit der Wirtschaft vernetzt, und die Abgeordneten sind sehr präsent in traditionellen Vereinen. Das ist ihre Verankerung in der breiten Öffentlichkeit, und diese Hoheit bei Schützen-, Karnevals- oder Trachtenvereinen, bei kirchlichen Einrichtungen oder Berufsverbänden verteidigen sie verbissen gegen jeden Einfluß von der AfD – denn sie wissen: Das ist ihre Machtbasis. Die Parteistiftungen dienen nicht nur zur wissenschaftlichen Untermauerung des Programms, sie dienen über Stipendien auch der Talentsuche. Hier wird der Nachwuchs rekrutiert und werden künftige Parteifunktionäre oder Referenten gezielt gefördert. Die Grünen und die Linken haben besonders viele ihnen nahestehende NGO, die mit modernen und zum Teil unkonventionellen Kampagnen sehr erfolgreich Stimmungen in der Gesellschaft erzeugen können. Wir haben es bei der letzten EU-Wahl erlebt, wie es ihnen bei der ersten Wahl nach der Völkerwanderung von 2015 gelang, von dem brennenden, wirklich ganz Europa betreffenden Thema Migrationspolitik abzulenken und daraus eine »Klima-Wahl« zu machen.

Grüne und Linke sind sich der Bedeutung dieser Vorfeldarbeit sehr bewußt. Auf ihren Abgeordnetenseiten findet man Zeugnisse ihres vorpolitischen Engagements. Sie stehen in einer Rechtfertigungspflicht, denn ihnen ist klar, daß sie ohne die Unterstützung des Vorfelds womöglich kein Mandat gewonnen hätten. Deswegen zählen sie auf, an welche Organisationen sie großzügige Teile ihrer Abgeordnetenbezüge spenden.

Wie bereits erwähnt, sind viele unserer Abgeordneten neu im politischen Geschäft und haben sich vorher nicht mit den Strategien der politischen Hegemonie befaßt. Die AfD kann auf kein so gut organisiertes und über Jahrzehnte gewachsenes Geflecht an Vorfeldorganisationen zurückgreifen. Aber es gibt einige wenige Strukturen. Die AfD profitiert beispielsweise von Akademikern, die burschenschaftlich geprägt sind. Wir hatten viel Unterstützung von alternativen Medienmachern, die mit spärlichen Mitteln vor allem über das Internet viele Menschen erreichten.



Wir verdanken einer sehr engagierten Bürgerinitiaive, daß bei Wahlen flächendeckend die Stimmenauszählung überwacht wird. Selbstverständlich versuchen unsere Gegner, einen Keil zwischen uns zu treiben und die Partei von Bewegungen auf der Straße zu isolieren. Diese Bewegungen werden verleumdet und kriminalisiert. Inzwischen dürfte auch der Letzte verstanden haben, wie das Spiel läuft. Wenn wir das mediale Framing unserer Gegner glauben oder gar selbst in unseren Überlegungen übernehmen, stützen wir die Deutungshoheit und damit die Macht unserer Gegner. Freunde muß man sich schon selbst aussuchen.

Wir haben Freunde – und die brauchen unsere Unterstützung! Es sollte Ehrensache eines jeden Abgeordneten sein, gesellschaftspolitisch wichtige Organisationen durch Spenden zu fördern. Wir sollten auch im Rahmen der Fraktionsarbeit juristische Breschen schlagen, damit die Zensur- und Verdunkelungsmaßnahmen, die inzwischen den öffentlichen Diskurs bedrohen, wieder zurückgedrängt werden. Die freien Medien brauchen natürlich auch Einnahmen – beispielsweise durch Werbung oder andere Förderkonzepte. Daß das Problembewußtsein in unserer Partei noch nicht genügend ausgeprägt ist, haben wir bei der Programmdiskussion in Dresden über den Umgang mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) gesehen. Viele, die sich einfach noch nicht eingehender mit dieser Institution beschäftigt haben, wissen gar nicht über deren politische Brisanz. Diese Diskussion muß parteiintern weitergeführt werden.



Enttäuschen wir unsere Freunde nicht.