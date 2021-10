Von MANFRED ROUHS | Hiannick Kamba war noch vor wenigen Jahren eine Fußballhoffnung des FC Schalke 04. Er spielte in der A-Jugend mit Manuel Neuer und Benedikt Höwedes, kickte auch für den westfälischen Verbandsligisten VfB Hüls. Dann war er angeblich tot – gestorben in seiner alten Heimat, dem Kongo. Da verschwinden immer wieder mal Leute, so dass zunächst keine Zweifel an der Todesnachricht aufkamen, die seine Frau der Lebensversicherung auftischte. Die zahlte 1,2 Millionen Euro.

Der VfB Hüls veröffentlichte seinerzeit einen sehr engagierten Nachruf:

„Er vertrat die Ideen und Werte unseres Vereins wie nur wenig andere. Sein Ableben wird eine große Lücke hinterlassen. Fraglos ist Hiannick ein herber sportlicher Verlust für uns, vorrangig wird er uns allerdings als Mitmensch fehlen.“

Im Jahr 2020 tauchte der Mitmensch Hiannick dann wieder im Ruhrgebiet auf. Zuvor hatte er sich bei der deutschen Botschaft in Kinshasa gemeldet und mitgeteilt, er sei entführt worden. – Auch solche Sachen passieren gelegentlich im Kongo. Seine Erzählung ist kaum zu beweisen, aber auch schwer zu widerlegen.

Nichtsdestotrotz stehen seit dem 18. Oktober 2021 Hiannick Kamba und seine Frau, die mit der Versicherung abgerechnet und die 1,2 Millionen Euro entgegengenommen hat, in Essen vor dem Landgericht. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Der Vorwurf lautet auf „schweren Betrug“, der mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden kann.

