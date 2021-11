Ihre Bilanz zur Asylpolitik fasste Angela Merkel jüngst in einem Satz zusammen: „Wir haben das geschafft!“ Eine Anspielung auf die Grenzöffnung im Jahre 2015. Doch vielleicht plant die Kanzlerin kurz vor ihrem Ruhestand erneut eine umstrittene Entscheidung in der Flüchtlingspolitik. Welche Hinweise es gibt, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 17. November. Das sind einige der Themen:

Asylkrise – Will Merkel jetzt doch die Migranten holen?

NATO – Atombomber vor Russlands Grenzen

Corona-Pille – Will Pfizer jetzt richtig abkassieren?

Der heilige Booster – Freddy Ritschel und die Auffrischungs-Impfung

Das Letzte – Die weißen Männer aus dem Kabinett