Von SELBERDENKER | Die Welt ist in politischer Geiselhaft und scheint sich langsam an das Gängelband zu gewöhnen. Diese Gewöhnung ist auf lange Sicht eine noch größere Gefahr als Corona, Wirtschafts- und Migrationskrise zusammen! Corona wird als Halsband genutzt, das an einer Kette hängt. Das Halsband ist austauschbar. Die Mächte am anderen Ende der Kette können das Halsband nach Belieben lockern oder straffen. Der erklärte Notstand macht es ihnen möglich.

Sie haben Ungeimpfte bereits weitgehend aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Sie können uns sogar von der Lebensmittel- und von der Gesundheitsversorgung abschneiden, wenn wir nicht spuren. Viele Eiferer fordern das bereits. Auch Geimpfte können sich davor bald nicht mehr sicher fühlen. Die Decke der Zivilisation hat schon Risse. Es geht Schritt für Schritt, sodass wir uns daran gewöhnen können. Wir dürfen uns aber niemals an Unfreiheit gewöhnen, wie auch immer man sie nennen wird!

Keine Sklavenlogik verinnerlichen

Die erwähnten Herrschaften am anderen Ende des Gängelbandes herrschen mit Zuckerbrot und Peitsche, profitieren enorm und scheinen sich darin zu gefallen. Mit diesem Herrschaftsinstrument haben sie einige Geimpfte schon erfolgreich gegen Ungeimpfte aufgebracht, Keile in Freundschaften und Familien getrieben: „Ihr Ungeimpften seid schuld, dass wir von den Herren kein Zückerchen bekommen. Wir bekommen die Peitsche ab, die eigentlich nur ihr Ungeimpften spüren solltet.“ Das ist Sklavenlogik, liebe Mitbürger. Wer sich daran gewöhnt, hat dauerhaft verloren.

Freiheit für ein Zückerchen abzugeben, ist leicht. Andere für ein Zückerchen auszugrenzen, ist noch leichter. Um Freiheit zurück zu bekommen, muss man erst mal begreifen, dass uns die Zückerchen längst gehören, die sie da verteilen. Die Peitsche ist Unrecht, vor dem uns Bürger eigentlich das Grundgesetz zu schützen hat. Dafür wurde es geschaffen. Es wurde nicht für Merkel geschaffen, nicht für Scholz und auch nicht für Harbarth, Haldenwang oder Kramer.

Freiheit muss rechtschaffenen Bürgern nicht erst gegeben werden

Wie oft in der Geschichte wird einer Minderheit Unrecht getan, natürlich „zum Wohle der Allgemeinheit“, so wurde das dann immer genannt. Über jahrelange mediale Indoktrination und Zensur unliebsamer Ansichten wurden Mehrheiten erzeugt. Diese fühlt sich nun im Recht, nicht weil sie Kritiker widerlegt oder gar überzeugt hat, sondern einfach nur, weil sie Mehrheit ist. Den Wert einer Demokratie macht aber nicht die harte Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit aus, sondern die Möglichkeit der Minderheit, die Mehrheit noch zu überzeugen. Der respektvolle, ehrliche Umgang miteinander ist Voraussetzung dafür, dass Demokratie den Frieden sichern kann. Deshalb muss Protest immer friedlich bleiben, selbst wenn einige untaugliche Polizisten im Amt mal wieder ihre Gewaltfantasien gegen Schwächere ausleben.

Regierung und Staatsmedien scheinen unerwünschten Protest zu ignorieren, machen ihn verächtlich, spielen ihn herunter, so wie sie es gewohnt sind. Dennoch nehmen sie ihn wahr. Das macht sie nervös. Doch statt mit Gesprächsbereitschaft und Vermittlungswillen auf die Leute zuzugehen, wird weiter kalte Macht demonstriert. So reagieren nur argumentativ Schwache. Staatsmännische Kompetenz ist an solchem Verhalten nicht erkennbar. Die Politik hat längst das rechte Maß verloren, hetzt die Bürger aufeinander, zerstört Vereine, Gemeinden, Existenzen, Freundschaften, Familien und unsere traditionellen Feste. Das alles schadet mehr, als es dieses Virus in all seinen Mutationen jemals vermocht hätte. Einigkeit und Recht und Freiheit sind unsere Hymne, unsere Stärke. Spaltung, Rechtsaussetzung und Unfreiheit sind unsere Realität.

Eine wachsende Minderheit – geimpft oder nicht geimpft – hat längst erkannt, dass etwas gehörig schräg liegt, dass etwas faul ist. Sorgen wir zusammen dafür, dass diese Minderheit immer größer wird. Wir sind nicht machtlos, es ist nicht hoffnungslos, auch wenn wir das glauben sollen.