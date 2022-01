Der Franzose Alain de Benoist gilt als der Vordenker der europäischen „Neuen Rechten“. Sein eben erschienenes neues Buch „Gegen den Liberalismus – Die Gesellschaft ist kein Markt“ darf man als Grundlagen- und Standardwerk begreifen. Im konservativen Bücherschrank sollte es unter die Klassiker eingereiht werden.

De Benoist nimmt hier die Grundlagen des umfassenden Liberalismus auseinander. Gemeint ist damit nur am Rande die entsprechende Wirtschaftsform.

Seine Philippika gegen den Liberalismus als Krebsgeschwür der westlichen Welt richtet sich nicht gegen vordergründig liberale Ideen: Er hat selbstverständlich nichts gegen Freiheitlichkeit im Sinne von freier Forschung, Aufgeschlossenheit und vorurteilsloser Prüfung. Vor allem seziert er das Menschenbild eines Homo oeconomicus, eine Vorstellung, die auf frei wucherndem Individualismus (gepaart mit Egozentrik) und auf ökonomistischem Danken fußt. Unter einer liberalen Gesellschaft versteht de Benoist vor allem die Umwandlung des Planeten in einen einzigen Markt, wo alles verhandelbar ist – nicht bloß die Waren – erst recht sämtliche Werte.

Sprich: Du kannst tun und lassen, was Du willst – solange Du auch alle anderen tun und lassen wirst, was sie je wollen. Dies natürlich ist das Ende jeder Gemeinschaft und jeden Gemeinwohls. Es ist die wohl zynischste Herrschaftsform.

„Der Liberalismus ist ebenso wenig mit Freiheit gleichbedeutend wie der Kommunismus mit Gemeinwohl“, schreibt de Benoist. Das Gemeinwesen nämlich habe mit sozialer Bindung zu tun, und nicht mit „Connections“. De Benoist erweckt den Begriff des „Gemeinwohls“ zu neuem Leben – und zwar wohlgemerkt aus nichtsozialistischer Sicht.

Die alte Rechts-Links-Trennung erweist sich dabei als überholt. Die »Lifestyle-Linke« hat sich der Marktgesellschaft verschrieben – sogar bis in die Impf-Propaganda hinein. Und die bieder-konservative Rechte will nicht begreifen, dass der liberale Kapitalismus systematisch all das zerstört, was sie doch zu bewahren trachtet.

Dieses Buch ist Appell und Analyse zugleich. Wer es liest, absolviert zugleich ein ganzes Seminar an Gemeinschaftskunde – verwechseln wir es bitte nicht mit seinem liberalen Vetter, der (gleichsam hochaufgelösten) Gesellschaftskunde. Es sind genau diese Unterschiede, auf die es ankommt!

Bestellmöglichkeit:

» Alain de Benoist: Gegen den Liberalismus – hier bestellen