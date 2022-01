Von WOLFGANG HÜBNER | Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) meint, Windräder seien „inzwischen ein Teil der Kulturlandschaft“. Solche Umweltbarbaren dürften für Klimaminister Robert Habeck zu besonders bevorzugten Gesprächspartnern bei seiner Missionsreise durch die Bundesländer gehören. Denn Habeck will erkunden, wie hoch die Bereitschaft der jeweiligen Regierungen ist, ihre Landschaften durch die gigantischen Vogel- und Insektenkiller verschandeln zu lassen. Ziel der Ampel-Regierung ist es bekanntlich, zwei Prozent der Gesamtfläche Deutschlands für Windkraftanlagen zu beanspruchen. Das sind über 7000 Quadratkilometer. Zum Vergleich: Das Saarland umfasst rund 2500, Berlin 892 Quadratkilometer.

Unter grüner Regie, aber mit Zustimmung und Unterstützung aller etablierten politischen Parteien mit Ausnahme der AfD, soll die größte und ultimative Zerstörung des deutschen Landschaftsbildes seit Beginn der Industrialisierung samt dem Bau von Eisenbahntrassen und Autostraßen stattfinden. Nachdem in den letzten Jahrzehnten viele schwere Umweltwunden der Vergangenheit einigermaßen reduziert, gemildert, geflickt und manche sogar geheilt worden sind, wird nun ein Generalangriff vorbereitet, der das Antlitz Deutschlands mehr verunstalten wird als das alle bisherigen Attacken zu bewirken vermocht haben. Aber für einen wie Habeck, der Vaterlandsliebe bekanntlich „zum Kotzen“ findet, ist diese Mission weder moralisch noch sittlich ein Problem.

Wie jedes große politische Verbrechen wird auch dieses propagandistisch vorbereitet und ideologisch begründet. Und dafür finden sich in dem wuchernden akademischen Milieu Deutschlands auch schnell hilfsbereite Köpfe. Zum Beispiel Sören Schöbel, Professor für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume an der TU München. Diesen Professor bemühte vor einigen Wochen die Verfasserin eines langen Windkraft-Werbetextes im Feuilleton (!) der FAZ mit dem zynischen Titel „Das Antlitz des Landes wird sich verändern“ als Fürsprecher des großen Zerstörungswerkes: „Sören Schöbel findet, es sei Zeit den Dingen ins Auge zu sehen: Das Land hat beschlossen, Wind und Sonne zu den wichtigsten Energiequellen zu machen, was es unweigerlich verändern wird.“ Deshalb müsse diese Veränderung nicht mehr in Frage gestellt, sondern nur noch „so gut wie möglich“ gestaltet werden.

Dazu will die Bundesregierung hinderliche Gesetze und Verordnungen so gestalten, dass der bisherige vielfältige Widerstand gegen diese breitflächige Landschaftsverschandelung erstickt und zur Not auch kriminalisiert werden kann. Lästige Urteile wie das des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1990 dürften dabei auch noch weggeräumt werden: Damals wurde entschieden, dass eine „Verunstaltung“ des Landschaftsbildes durch ein Bauvorhaben verhindert werden kann, wenn dieses Vorhaben „dem Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird“.

Doch für den „Klimaschutz“ sind ästhetische Bedenken und Belastungen nur emotionaler Luxus. Wir werden in einigen Jahren im hässlichen Betonwald der Vogelkiller durch die Landschaften laufen oder fahren. Es lohnt sich, vorher noch einige Fotos zu machen, damit die Barbarei wenigstens für die Nachwelt dokumentiert wird.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.