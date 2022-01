Von MANFRED ROUHS | An den Namen Nancy Faeser muss man sich erst gewöhnen. Sie gehört der SPD an und ist die neue Bundesministerin des Inneren. In diesem Amt folgte sie Horst Seehofer nach.

Welches Geistes Kind die Dame ist, verrät uns eine kurze Video-Stellungnahme, die Phoenix bei Twitter veröffentlicht hat. Darin fordert Faeser die Entfernung von Extremisten aus dem öffentlichen Dienst. Die wäre zweifellos vernünftig, falls es dabei um Menschen ginge, die extreme Dinge tun. Wobei fraglich bleibt, warum solche Problempersonen überhaupt in den öffentlichen Dienst eingestellt werden.

Aber darum geht es nur in seltenen Fällen.

Gemeint ist offensichtlich, dass Menschen mit als extrem bewerteten politischen Ansichten aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden sollen. Björn Höcke beispielsweise, der laut Verfassungsschutz ein „Rechtsextremist“ sein soll, dürfte demnach nicht mehr an einer Schule unterrichten. Er war in Hessen verbeamteter Lehrer, bevor er in den Thüringer Landtag einzog. Für fanatische Klimaaktivisten gilt womöglich etwas anderes.

Was dem öffentlichen Dienst nach Einschätzung von Faeser derzeit sonst noch so fehlt, ist eine „gute Anzeigenkultur“ im Umgang mit Bürgern, die ihre Behörde heimsuchen und dabei unverschämt werden. Die Ministerin fordert also allen Ernstes Beamte dazu auf, öfter mal Otto Normalverbraucher anzuzeigen. Immerhin: Quoten sind derzeit noch nicht im Gespräch. Aber wer weiß schon, wie es weitergeht?

Der Beamte in Frontstellung gegen den Bürger: Man könnte annehmen, staatsfeindliche Extremisten hätten sich diese Konstellation ausgedacht. Aber nein, es ist die neue Bundesinnenministerin, die so spricht. Werden wir uns auch daran jetzt gewöhnen müssen?

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.