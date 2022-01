Immer und überall Corona und die willkürlichen Maßnahmen unserer Obrigkeitsstaaten. Wissen Sie noch? In Österreich passierte jüngst noch mehr als große, friedliche Demos gegen den Lockdownwahnsinn – der Regierungschef musste unter Korruptionsverdacht abtreten, sein Nachfolger ist auch schon dahin!

Dabei ist das alles erst wenige Monate her – PI-NEWS berichtete. Wir wissen, dass Kurz’ Abgang nicht konsequent, sondern ein reines Schauspiel war: Er blieb als neuer Klubobmann (Fraktionschef) der ÖVP im Parlament und saß sogar weiterhin als „Beobachter“ in Kabinettssitzungen, während sein als Kanzler nachgerückter Parteifreund Alexander Schallenberg gleich zum Antritt seines neuen Amtes verkündete, er werde sich in allen Fragen eng mit Kurz abstimmen. Zumindest das konsequent: Dem endgültigen Rückzug des korrupten Kurz aus der Politik folgte auch der Rücktritt Schallenbergs, das Zepter ging weiter an den Lockdown-Freund und Überwachungsstaatler Karl Nehammer, wieder ohne jede Legitimation durch eine Wahl.

Klar, da zuckt man schnell die Achseln und sagt: „So sind Politiker eben – sie versorgen sich und ihre eigenen Leute aus den Taschen der anderen.“ Wir sollten aber nicht vergessen, dass Kurz mit seiner „neuen Volkspartei“ ursprünglich mal als Alternative zu all diesen Klischees angetreten ist. Unter Übernahme aller wesentlichen politischen Standpunkte von der FPÖ, das muss man immer dazu sagen. Viele sind anfangs auf ihn, den jungen Hoffnungsträger, hereingefallen, auch viele PI-NEWS-Leser. Dabei hat das alles System, schon seit 75 Jahren.

Was der schwarze Filz in Österreich in den letzten paar Jahren alles zugedeckt hat, damit befasst sich der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein in seinem brandneuen Enthüllungsbuch „Der schwarze Faden“. Er hat unter anderem im berühmt-berüchtigten Untersuchungsausschuss zur politischen Instrumentalisierung des österreichischen Verfassungsschutzes durch die ÖVP umfangreiche Akteneinsicht nehmen können und diese ausgewertet. Sein Anlass für die Niederschrift war das undurchsichtige Spiel rund um das berüchtigte „Ibiza-Video“ mit unzähligen offenen Fragen zu Mitwissern und Auftraggebern bis hinauf zum österreichischen Bundespräsidenten.

Viele der im Buch präsentierten Figuren des Netzwerkes, das sich den österreichischen Staat zur Beute gemacht hat, kennt man in Deutschland kaum bis gar nicht. Sie sind aber auch nur Beispiele für eine ganz bestimmte Entartung demokratischer Staaten, die sich im Westen heute fest etabliert zu haben scheint: die des zynischen Berufspolitikers ohne Überzeugungen oder echte Ziele bis auf den eigenen Machtgewinn und -erhalt.

Kurz und seine ohne jede Kompetenz auf höchste Positionen katapultierten „Buben“ haben ihre „schwarzen Fäden“ in allen entscheidenden Ministerien gezogen, ob nun in Koalition mit der FPÖ oder mit den Grünen. Die Volkspartei scheint eine echte Parallelstruktur zum politischen Betrieb, wie er der Öffentlichkeit präsentiert wird, geschaffen zu haben. Umso wichtiger, genauer hinzusehen – in Österreich mindestens genauso wie in Deutschland. Ohne Aufdeckungen, wie die in diesem Buch gesammelten, ist eine echte Alternative undenkbar.

Bestellmöglichkeit:

» Hans-Jörg Jenewein: Der schwarze Faden. Von der Insel der Seligen zum Tiefen Staat – 200 Seiten, 19,90 € – hier bestellen!