Von PETER BARTELS | Angela Merkel, Thomas de Maizière, Heiko Maas und die anderen Totengräber Deutschlands – fast alle weg, in der „Hall of Shame“, der Halle der Schande. Aber Merkel hat doch die AfD geschaffen?? Jau! Und Hitler die Autobahnen …

Der Schweizer Roger Köppel legt es heute (Donnerstag) in seiner WELTWOCHE-Daily-Deutschland auf den Amboss der Wahrheit: „Wo lesen wir in der (deutschen) Presse denn, wer uns die Energie-Katastrophe eingebrockt hat?? Das sind die GRÜNEN, ja. Aber das ist auch die frühere Kanzlerin Frau Merkel. Selbstverständlich. Aber nicht nur Frau Merkel. Dazu gehören auch all die anderen Mitläufer und Schoßhund-Politiker, die da einfach brav mit gewedelt haben … auch die haben ihre Prinzipien über Bord geworfen, damit sie im Macht-Zug von Frau Merkel Platz nehmen konnten, weil die Kanzlerin ein Garant war für Wahlsiege, dabei aber die Interessen Deutschlands aus den Augen verloren hat!“

Schwamm drüber! Wie immer nach einer Wahl: Kein Kläger, kein Richter! Und wenn, gehört der Richter ja sowieso „Mutti“, jetzt den neuen SPD-Muttis von Lockenköpfchen bis Fasel-Faeser und Stahlhelm-Oma. Unsereiner ändert den Satz eines legendären Franzosen ein wenig: „Immer daran denken … Und immer darüber sprechen.“

Denen man nicht vergibt …

Sagen wir’s mit Hollywood (Burt Lancaster) „Denen man nicht vergibt“: Angela Merkel, Kanzlerin, Beruf: SED-„Physikerin“ und Propagandistin … Olaf Scholz, Finanzminister, Beruf: Anwalt. Latentes Leiden: Alzheimer … Horst Seehofer, Innenminister, Beruf: Amtsbote/Verwaltungs-Betriebswirt … Heiko Maas, Außenminister, Beruf: Messdiener/Anwalt … Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, Beruf: EU-Experte für Wanderarbeiter … Katarina Barley, Justizministerin, Beruf: Anwältin …Hubertus Heil, Arbeitsminister, Beruf: Polit-Student Fern-Uni Hagen …

Ursula v.d. Leyen, Verteidigungsministerin, Beruf: Assistenzärztin … Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin, Beruf: Wein-Redakteurin … Franziska Giffey, Familienministerin, Beruf: Dipl-Verwaltungswirtin … Jens Spahn, Gesundheitsminister, Beruf: Bankkaufmann …Andreas Scheuer, Verkehrsminister, Beruf: Realschullehrer …Svenja Schulze, Umweltministerin, Beruf: PR-Beraterin …

Anja Karliczek, Bildungsministerin, Beruf: Dipl.-Kauffrau … Gerd Müller, Entwicklungshilfeminister, Beruf: Dipl.-Wirtschaftspädagoge …Helge Braun, Kanzleramtsminister, Beruf: Assistenzarzt …

Der Beruf ist Kommentar genug? Radio Eriwan hätte gesagt: „Im Prinzip ja …“. PI-NEWS komplettiert: Jede/jeder war/ist ein Nagel im Sarg Deutschlands. Wie natürlich auch Merkels übrigen „Schoßhunde“: Thomas de Maizière, der feigste Innenminister der deutschen Geschichte im Schicksalsjahr 2015 … Und die willfährigen Steigbügelhalter, das Heer der Claqueure, die jede noch so schwachsinnige Lüge der Großen Vorsitzenden hymnisch und hysterisch soufflierten/feierten.

Toujours y penser …

Und auch ihnen vergeben wir nicht: Beate Baumann, Kanzlerin–First-Flüsterin im Vorzimmer … Volker Kauder, Vize-Landrat und Vize-Flüsterer …Norbert Röttgen, Anwalt, Merkels Prügelknabe mit Stockholm-Syndrom … Michael Grosse-Brömer, Anwalt/ Held jeder Schlacht am Kalten Büffet …Dorothee Bär, Beruf: Dipl.-Politologin, „Muttis“ Digital-Dummerchen … Stephan Mayer, Anwalt, Drehhofers eilfertiger First Depp …

Der französische Minister Léon Gambetta rief im Frühjahr 1871, nach der „schmachvollen“ Niederlage Frankreichs bei Sedan gegen Bismarck-Deutschland, leidenschaftlich in die Nationalversammlung: „Toujours y penser, jamais en parler“ („Immer daran denken, nie davon sprechen“). Die Rache der Franzosen kam zwei Weltkriege später: Straßburg wieder weg, das Saarland zwölf Jahre, halb Deutschland 44 Jahre. Aus Königsberg, Danzig, Breslau wurden Kaliningrad, Gdansk, Wroclaw …

Die Nazis brauchten zwölf Jahre, um Deutschland in Schutt und Asche zu legen. Merkel und ihre Vasallen 16 Jahre, um das aus Ruinen auferstandene Wirtschaftswunderland zum „grenzenlosen“ Übernahmestaat von Arabien bis Afrika zu machen. Mit Rosen bekränzt hat sie sich neulich in die goldene Rente vom Acker gemacht. Zurück blieb eine Demokratie in Trümmern. Wir wollen darüber sprechen, immer wieder: D-Mark, Kernkraft, Kohle, Gas weg. Auf dem Schutthaufen: Sozialhilfeempfänger aus Anatolien, Arabien, Afrika … Deutsche Rentner, die in Abfalltonnen nach Essen und Leergut wühlen … „Soldaten“, von drei „Oma Ducks“ zu Sitzpinklern und Warmduschern degradiert … Eine Auto-Industrie, die auf Batterie ins übernächste Dorf stottert … Eine hoch gekeuchte Corona-Grippe, die Millionen Kinder quält … Schuldenberge vom Ätna bis zum Olymp …

Ein Staatssekretär für 0,5 Promille Transen

Merkel hat auch Gutes gemacht? Ja, sie hat die AfD aus dem Nichts geschaffen … Wie Hitler einst die Autobahn … Und sie hat die Briten aus der EU-Gefangenschaft befreit … Und die SPD von den Toten auferstehen lassen … Seufz: „Mutti“ muss nicht mehr zittern, wenn die Nationalhymne erklingt, sie kann ihre abgekauten Fingernägel endlich auf die dicken Schenkel legen: Ratazong-Ratazong ihre rot-grün-gelben Nachfolger hämmern längst weiter am deutschen Balkon … So staunte der Schweizer Wolfgang Koydl vor drei Wochen in der WELTWOCHE: “Deutschland hat neuerdings einen Beauftragten für die Akzeptanz sexueller, geschlechtlicher Vielfalt: Sven Lehmann, Staatssekretär! Er vertritt 0,5 Promille der Bevölkerung (Trans-, Inter- und nicht-binäre Menschen). Laut Gender – Census 44.500 Menschen.“

Lehmanns Jahresgehalt: Um die 200.000 Euro! PI-NEWS schließt sich der sarkastisch grinsenden WELTWOCHE an: „Eine große gesellschaftliche Aufgabe!“ Und die Jubelperser der Journaille stehen links am Mainstream, schwenken Regenbogenfähnchen, skandieren ergriffen: Applaus! Applaus! Applaus! Und etwas leiser: Sesam öffne dich …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.