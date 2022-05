Von PETER M. MESSER | Wahrscheinlich konnte die AfD das deprimierende Wahlergebnis in NRW gar nicht vermeiden, und das liegt an einem ganz bestimmten Sieger dieser Wahl – und seinen unvermuteten Helfern.

Denn gesiegt hat wie schon in Schleswig-Holstein nicht einfach die CDU, sondern die Merkel-CDU mit den Grünen an ihrer Seite, und damit verbunden auch die mit Angela Merkel verbundene Einschätzung bürgerlicher Wählergruppen und die Strategie der asymmetrischen Demobilisierung. Die deutliche Mehrheit der wahlbereiten Bürger will einfach eine grün-schwarze Merkel-Politik, und wer etwas anderes will, der geht eben nicht wählen. Die jetzt wieder beklagte gesunkene Wahlbeteiligung ist für diese Strategie kein Problem, sondern die Grundlage ihres Erfolges.

Diese Strategie hat mittlerweile hocheffektive Helfer bekommen: große Teile der Gegenöffentlichkeit. Wie schon bei der letzten Bundestagswahl bezeichnete Tichys Einblick die NRW-Wahl als „Egal-Wahl“, weil keine Partei mit Aussicht auf Regierungsbeteiligung eine politische Alternative böte. Eine solche Wahl ist dann aber keine Egal-Wahl. Sondern eine Wahl, bei der eine Protestwahl unausweichlich wird. Und eine Protestwahl ist in Theorie und Praxis wirksam. Ich kann ein Kartell nur zur Veränderung seines politischen Angebotes bewegen, wenn ihm aus seinem Verhalten Kosten und Nachteile entstehen. Das geht nur durch den Verlust von Sitzen im Parlament. Verluste an Wahlbeteiligung sind völlig egal. Ganz empirisch wäre etwa die Änderung der dänischen Ausländerpolitik ohne die Erfolge der Dänischen Volkspartei nicht möglich gewesen. „Schmuddelparteien“ wählen wirkt, kommt aber für den anständigen Bürger nicht infrage.

Denn der, so erfahren wir, ist sich für die Wahl eines bloß kleineren Übels zu schade – das gilt dann erst recht für die Protestwahl. Nicht zu schade ist er sich aber dafür, die eigene Freiheit, Gesundheit und Vermögen dem Zugriff der dann Gewählten auszusetzen, seine Kinder frühsexualisieren und (trans-)gendern und sich selbst als den letzten Dreck behandeln zu lassen – was er eigentlich auch ist. Denn er ist keine Opfer, sondern Täter gegen sich selbst.

Während in der linksidentitären Politik noch die kleinste Minderheit nach gesellschaftlicher Sichtbarkeit strebt, verzichtet der bürgerliche Nichtwähler genau darauf. Wahrscheinlich wäre auch eine perfekte AfD kein Angebot für ihn, weil eine Identifizierung mit einer kleinen Partei die Akzeptanz einer Minderheitenposition wäre, die seinem grandiosen Selbstbild einer Gleichsetzung mit „der Realität, die sich am Ende immer durchsetzt“ widerspräche.

Wie immer auch die AfD vor oder nach einer Wahl handeln sollte – es fragt sich, wo dieses Handeln sichtbar werden könnte. Sicher nicht in den Mainstream-Medien. Auch nicht im Wahlkampf, wo mir AfD-Plakate nur in zerschnittenem Zustand am Boden begegnet sind. Und in der Gegenöffentlichkeit? Das kann jeder selbst austesten. Man betrachte einfach die hochangesehenen Seiten achgut.com, tichyseinblick.de oder reitschuster.de und frage sich, wo dort die AfD als diskutierbares, auch kritisierbares Politikangebot auftaucht. Sie tut es so gut wie gar nicht. Bestenfalls erwähnt man die AfD bei Fragen der Meinungsfreiheit, aber nur, um die Verkommenheit des Establishments darzustellen. Aber nicht als Politikangebot bei Sachfragen. Selbst wenn ein Artikel auf einer parlamentarischen Anfrage der AfD aufbaut, wird das im Artikel selbst nicht erwähnt, man muss schon die Originalanfrage aufrufen. Diese Seiten sind fast immer wie von der Antifa blankgeputzt. Stattdessen findet man Artikel wie den von Klaus-Rüdiger Mai, in dem er Friedrich Merz auffordert, doch endlich die in ihn gesetzten Hoffnungen zu erfüllen. Auf den Gedanken, dass diese Hoffnungen ein Irrtum sein könnten, kommt Herr Mai nicht. Einen vergleichbar wohlwollenden Artikel über einen AfD-Politiker wird man auf den genannten Seiten nicht finden.

Die oft wirklich ausgezeichneten Sachartikel auf den Seiten dieser „bürgerlichen Gegenöffentlichkeit“ kehren sich in ihrer Wirkung leider gegen sich selbst, weil zur politischen Umsetzung ihrer Erkenntnisse immer nur die Mainstreamparteien angeboten werden, die sich doch bitte endlich der Realität anpassen sollen. Das müssen sie aber nicht, weil Politik ein eigenständiges gesellschaftliches Feld ist, das sie beherrschen. Der Vorteil Merkels und der Linken war und ist nicht etwa alleine, dass sie wissen, wie Politik funktioniert. Er liegt tiefer: darin zu wissen, dass Politik überhaupt existiert. So wird diese Gegenöffentlichkeit zur Egalpublizistik.

Eine kontinuierliche und durchaus differenzierte Berichterstattung über die AfD als Politikangebot (und nicht nur als Quelle von Streitereien) ist der Egalpublizistik unmöglich, weil sie ihre Autoren und Leser damit konfrontieren würde, dass die meisten ihrer Positionen effektiv nur zusammen mit anderen Positionen und von Menschen vertreten werden, die sie als „anständige Bürger“ ablehnen. Solche kognitiven Dissonanzen hält man nicht aus, und zur Frage nach den Gründen dafür kommt man dann nicht mehr. Also schweigt man die AfD lieber tot. So schaffen die Tichys und Reitschusters safe spaces für betreutes Jammern. Realismus im Politischen liegt aber heute nicht darin, auf ein neues 1989 zu hoffen, sondern jeden Strohhalm und Rettungsring, den man erkennen kann, zumindest darzustellen.

Es ist ganz einfach: Gegenöffentlichkeit ist nur dann Gegenöffentlichkeit, wenn sie nicht nur unterdrückte Tatsachen, sondern auch unterdrückte politische Akteure ins Zentrum ihrer Berichterstattung stellt. Über die Herren Merz und Kubicki kann ich mich auch aus den Hauptstrommedien informieren. Tut sie das nicht, erklärt sie die herrschenden Kräfte für alternativlos und trägt zu ihrer Stabilisierung bei.

