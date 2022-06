Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die SPD-Bundestagsabgeordnete Aydan Özoguz ist die Karriereleiter beständig emporgeklettert. Von 2013 bis 2018 war sie Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, von 2011 bis 2017 eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD und mittlerweile ist sie sogar Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Unvergessen ihre abstruse Feststellung im Mai 2017, dass eine spezifisch deutsche Kultur „jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar“ sei.

In jedem anderen Land wäre die Karriere mit so einer Frechheit beendet gewesen. Nicht so in Deutschland, wo Selbstverleugunung und Selbsthass insbesondere von der linken Szene geradezu mit Leidenschaft betrieben werden.

Aydan Özoguz ist Moslemin mit türkischen Wurzeln, was sie offensichtlich verinnerlicht hat. So kritisierte sie 2016 die Resolution des Bundestages zum Völkermord an den Armeniern. Außerdem sprach sie sich gegen ein generelles Verbot von Kinderehen aus. Als es gegen die zuvor vom Innenministerium verbotene salafistische Gruppierung „Die wahre Religion“ Großrazzien in mehreren Bundesländern gab, forderte sie die Sicherheitsbehörden dazu auf, mit „Augenmaß“ zu handeln, damit nicht der Eindruck entstehe, man dringe „willkürlich in Moscheen ein“.

Özoguz setzte sich zudem stark für Migration ein und meinte, dass es hierbei „keine für alle gültige deutsche Identität“ im Sinne einer sogenannten Leitkultur gebe, da sich „persönliche und kollektive Identitäten immer wandeln“.

Dies kann man durchaus auch als Freibrief für das Eindringen der islamischen Werteordnung in die deutsche Gesellschaft sehen.

Vor diesem Hintergrund wiegt die radikal-islamische Familie von Aydan Özoguz umso schwerer. Ihre Brüder Mehmet Yavuz und Gürhan sind unter anderem Betreiber des islamistischen Internetportals „Muslim-Markt“, das jahrelang vom Verfassungsschutz wegen Antisemitismus und Propaganda für die Islamische Republik Iran beobachtet wurde.

Der Sohn von Mehmet Yavuz bläst ins gleiche Horn. Huseyin Özoguz betreibt die Internetseite „Offenkundiges“, die das iransiche Mullah-Regime verherrlicht, die Terror-Organisation Hisbollah als „historische Ikone des Widerstandes“ darstellt, die USA und Israel als Feinde stilisiert und den Islam als einzig wahre Religion beschreibt, nach der jedes Land gestaltet werden sollte. Zusätzlich zur Internetseite führt Özoguz auch noch den gleichnamigen YouTube-Kanal mit ähnlichen Inhalten.

Gleichzeitig präsentiert er sich der Öffentlichkeit freundlich und harmlos, indem er den YouTube-Kanal „Actuarium“ mit Videos zu allgemeinen Themen füttert, bei denen er auch in Teilen des konservativen Spektrums Anschluss findet, was auch die recht hohe Abonnenten-Zahl von knapp 27.000 erklärt.

Der Islam-Experte und Publizist Irfan Peci hat über diesen Huseyin Özoguz ausgiebig recherchiert und spricht in diesem BPE-Video (oben) ausführlich über die alarmierenden Ergebnisse. So nahm Özogoz immer wieder zusammen mit seiner verschleierten Ehefrau am israelfeindlichen Al-Quds-Marsch in Berlin teil, verteidigt das radikal-islamische Zentrum Hamburg und verherrlicht den polit-religiösen Führer des Irans, Imam Ali Chamenei, sowie den von der EU und den USA als Terroristen eingestuften Kommandeur der Quds-Einheit, Qasem Soleimani, der auf Befehl des damaligen USD-Präsidenten Trump am 3.1.2020 durch eine Drohne auf dem Flughafen Bagdad getötet wurde.

Die Özoguz-Familie steckt also tief im radikal-islamischen Sumpf. Zwar hat sich Aydan Özoguz von ihren Brüdern formell distanziert, aber wie weit sie von deren Geisteshaltung tatsächtlich entfernt ist, kann man nur mutmaßen. Ihr wurde wohl noch nie richtig auf den Zahn gefühlt, wie ihre Haltung zum Politischen Islam und der Scharia tatsächlich ist. Erst, wenn sie bereit ist, beides für unwirksam erklären und verbieten zu lassen, kann sie als glaubwürdige Repräsentantin des deutschen demokratischen Rechtsstaates angesehen werden.

Der Telegram-Kanal „Islamistenjäger“, auf dem Irfan Peci täglich wichtige Informationen zur Islamisierung liefert, steht mit 11.917 Abonnenten kurz vor der Zwölftausend-Schwelle. Wer ihm noch nicht folgt, sollte es tun.

